Інтерв'ю

Ми не повинні дозволити Путіну замучити Україну та втомити нас! Анджей Дуда про те, чому Росія не повинна перемогти

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Червня 2023, 16:30
Анджей Дуда: інтерв’ю про підтримку України та справедливе завершення війни
Фото: Сайт президента України

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