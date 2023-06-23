Ми не повинні дозволити Путіну замучити Україну та втомити нас! Анджей Дуда про те, чому Росія не повинна перемогти

Десятки країн підтримують Україну, серед них — Польща. Вона стала тією, хто прийняв найбільше наших біженців та всебічно допомагає.
Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю українським журналістам наголосив, що не можна дозволити виграти війну такому агресору як Росія.
Ми розповімо, які аргументи навів Дуда та про що ще говорив у своєму інтерв’ю.
Президент Польщі назвав кілька причин, чому не можна, щоб Росія перемогла у війні. Перше — героїзм українських воїнів та простих українців заслуговує на найвищу підтримку та повагу. Тому абсолютною умовою справедливого завершення війни буде лише перемога України.
— Народ, який так захищається від наступу армії, яка в рази більша, краще оснащена та озброєна… Для мене є чимось природним, що просто необхідно підтримувати…
Справедливість на боці тих, хто захищає свою свободу, незалежність, домівку, свою країну.
Справедливість на боці тих, хто захищає свою свободу, незалежність, домівку, свою країну.
Ми прекрасно знаємо, хто тут бандит, агресор і нападник, а хто жертва і хто захищається, — зазначив Дуда.
Друга причина — якщо РФ переможе, то продовжить наступати. Це лише розпалить її імперіалістичні амбіції. Анджей Дуда порівнює РФ з диким звіром, який нападає на людей.
— Якщо РФ “з’їсть” Україну, навіть частково, вона кинеться на решту територій, щойно оговтається. А потім накинеться на інші країни: Польщу, країни Балтії, країни колишньої сфери впливу Радянського Союзу, — міркує він. Дуда додав, що у Польщі це добре усвідомлюють.
Дуда говорить про два аспекти:
Президент Польщі впевнений, що лише у цьому випадку можна говорити про відновлення верховенства міжнародного права.
Дуда сказав, що фактично з початку повномасштабного вторгнення Польща проводить на своїй території навчання українських військових. Країна також пропонує тренування пілотів на літаках F-16. Адже Польща має ці літаки і пілотів з досвідом роботи на них.
— Маємо можливість проводити навчання і ми дійсно запропонували тренування. Я вірю, що це сприятиме перемозі України та відсічі агресора.
Ми не повинні дозволити Путіну замучити Україну та втомити нас. Маємо зробити так, щоб ми разом з Україною втомили російське суспільство та замучили Путіна, — сказав Дуда.
Ми не повинні дозволити Путіну замучити Україну та втомити нас. Маємо зробити так, щоб ми разом з Україною втомили російське суспільство та замучили Путіна, — сказав Дуда.
Тим, хто пропонує Україні віддати свої території, Дуда пропонує віддати території своєї країни.
— Якщо вони з такою легкістю пропонують віддавати території, то вперед! Нехай віддають свої. Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ і Крим, а хтось віддасть шматок своєї території Росії, — говорить президент Польщі.
Анджей Дуда не може сказати, як довго триватиме цей процес.
— Можу запевнити вас в одному: я весь час стою поруч з Україною. Був ініціатором листа президентів до голови Єврокомісії, щоб надати Україні статус кандидата в ЄС. Водночас багато політиків в ЄС мали великі сумніви й намагалися мене знеохотити.
Україна отримала статус кандидата в ЄС за кілька місяців, темпи були шаленими. Можу сказати одне: тут Україна завжди може розраховувати на мене. Бо я вірю в здатність українського суспільства адаптуватися до Європейського союзу, — говорить він.
Дуда впевнений, що попри витрати, які доведеться витратити ЄС на відбудову України, членство нашої країни у союзі окупиться.
Польща — не єдина країна, яка надає багато допомоги для нашої перемоги. Раніше прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш повідомив, що Латвія готова передати Україні всі свої вертольоти.
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