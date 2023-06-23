Ми не повинні дозволити Путіну замучити Україну та втомити нас! Анджей Дуда про те, чому Росія не повинна перемогти

Десятки країн підтримують Україну, серед них — Польща. Вона стала тією, хто прийняв найбільше наших біженців та всебічно допомагає.

Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю українським журналістам наголосив, що не можна дозволити виграти війну такому агресору як Росія.

Ми розповімо, які аргументи навів Дуда та про що ще говорив у своєму інтерв’ю.

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Чому не можна допустити перемоги Росії

Президент Польщі назвав кілька причин, чому не можна, щоб Росія перемогла у війні. Перше — героїзм українських воїнів та простих українців заслуговує на найвищу підтримку та повагу. Тому абсолютною умовою справедливого завершення війни буде лише перемога України.

— Народ, який так захищається від наступу армії, яка в рази більша, краще оснащена та озброєна… Для мене є чимось природним, що просто необхідно підтримувати…

Справедливість на боці тих, хто захищає свою свободу, незалежність, домівку, свою країну.

Ми прекрасно знаємо, хто тут бандит, агресор і нападник, а хто жертва і хто захищається, — зазначив Дуда.

Друга причина — якщо РФ переможе, то продовжить наступати. Це лише розпалить її імперіалістичні амбіції. Анджей Дуда порівнює РФ з диким звіром, який нападає на людей.

— Якщо РФ “з’їсть” Україну, навіть частково, вона кинеться на решту територій, щойно оговтається. А потім накинеться на інші країни: Польщу, країни Балтії, країни колишньої сфери впливу Радянського Союзу, — міркує він. Дуда додав, що у Польщі це добре усвідомлюють.

Яким має бути справедливе завершення війни

Дуда говорить про два аспекти:

Україна має звільнити всі свої території у міжнародно визнаних кордонах; РФ має виплатити компенсацію за всю шкоду, завдану нашій державі, її інфраструктурі та українцям.

Президент Польщі впевнений, що лише у цьому випадку можна говорити про відновлення верховенства міжнародного права.

Про навчання українських пілотів у Польщі

Дуда сказав, що фактично з початку повномасштабного вторгнення Польща проводить на своїй території навчання українських військових. Країна також пропонує тренування пілотів на літаках F-16. Адже Польща має ці літаки і пілотів з досвідом роботи на них.

— Маємо можливість проводити навчання і ми дійсно запропонували тренування. Я вірю, що це сприятиме перемозі України та відсічі агресора.

Ми не повинні дозволити Путіну замучити Україну та втомити нас. Маємо зробити так, щоб ми разом з Україною втомили російське суспільство та замучили Путіна, — сказав Дуда.

Про “компроміси” від інших країн

Тим, хто пропонує Україні віддати свої території, Дуда пропонує віддати території своєї країни.

— Якщо вони з такою легкістю пропонують віддавати території, то вперед! Нехай віддають свої. Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ і Крим, а хтось віддасть шматок своєї території Росії, — говорить президент Польщі.

Чого чекати Україні від вступу до ЄС

Анджей Дуда не може сказати, як довго триватиме цей процес.

— Можу запевнити вас в одному: я весь час стою поруч з Україною. Був ініціатором листа президентів до голови Єврокомісії, щоб надати Україні статус кандидата в ЄС. Водночас багато політиків в ЄС мали великі сумніви й намагалися мене знеохотити.

Україна отримала статус кандидата в ЄС за кілька місяців, темпи були шаленими. Можу сказати одне: тут Україна завжди може розраховувати на мене. Бо я вірю в здатність українського суспільства адаптуватися до Європейського союзу, — говорить він.

Дуда впевнений, що попри витрати, які доведеться витратити ЄС на відбудову України, членство нашої країни у союзі окупиться.

Польща — не єдина країна, яка надає багато допомоги для нашої перемоги. Раніше прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш повідомив, що Латвія готова передати Україні всі свої вертольоти.

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