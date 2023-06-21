Ніколи не мали ілюзій щодо Росії! Латвія готується передати Україні весь флот вертольотів

Країни Балтії — одні з тих, хто підтримує Україну та розуміє, якою жорсткою може бути Росія. Латвія неодноразово надавала Україні потужну підтримку, навіть віддала усі наявні переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер. Тепер Латвія готується завершити передачу усіх своїх вертольотів.

Про це заявив прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш на міжнародній конференції з відновлення України в Лондоні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Латвія передасть всі свої вертольоти Україні: що відомо

Каріньш розпочав свій виступ з того, що Латвія ніколи не мала ілюзій щодо Росії. Тому, на тлі нарощування військ РФ біля українського кордону, ще у листопаді-грудні 2021 року ухвалила рішення про передачу ПЗРК Стінгер до України.

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— Відтоді наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% — лише на військові потреби. Отже, усі наші ракети Стінгер зараз в Україні.

У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери (останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд) ми відправляємо в Україну, — повідомив Каріньш.

Також Латвія продовжує тренувати українських солдатів та надавати боєприпаси, безпілотники.

— Як нація, ми розуміємо українців. Бо за що вони борються? Вони борються за багато речей, але ви можете звести це до трьох цінностей: свобода, демократія і верховенство права, — сказав він.

Прем’єр-міністр Латвії наголосив на необхідності збільшення підтримки України, а також повністю інтегрувати її в ЄС та НАТО. Також додав, що для відбудови України мають бути використані усі заморожені російські активи, а також підкреслив необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за усі скоєні злочини.

Інша країна Балтії також не шкодує озброєння для України. Раніше ми розповідали, як Естонія віддала Україні усі свої гаубиці 155 мм.