Естонія передасть Україні всі свої 155-мм гаубиці — подробиці

Естонія передасть усі свої 155-мм гаубиці Україні. Про це розповів посол Естонії в Україні Каймо Кууск. Читай усі деталі про гаубиці 155-мм та про новий пакет військової допомоги від Естонії в нашому матеріалі.

Естонія передає всі свої 155-мм гаубиці Україні: що відомо

На своїй сторінці у Facebook посольство Естонії в Україні повідомило про таке:

Ми віддаємо всі наші 155-мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні.

До того ж новий естонський пакет військової допомоги на €113 млн складатиметься з:

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десятків гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;

тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм;

сотень протитанкових гранатометів М2 Карл Густав із боєприпасами;

засобів підтримки артилерійських підрозділів.

Загалом масштаб військової допомоги Україні вже становить понад 1% ВВП Естонії. Крім цього, в Естонії продовжать навчати базової та спеціалізованої підготовки військовослужбовців ЗСУ.

Що відомо про ручний протитанковий гранатомет Carl Gustav

У пакеті військової допомоги будуть протитанкові гранатомети Carl Gustav, які неодноразово довели свою ефективність на фронті. Посольство Естонії поділилось технічними характеристиками трьох видів гранатометів. Ось деякі з них:

Калібр — 84 мм.

Скорострільність — шість пострілів за хвилину.

Дальність по рухомій цілі — 250–300 м.

Дальність по живій цілі — 1000 м.

Дальність по нерухомій цілі — 500, 700 м.

Дальність димовою гранатою — 1300 м.

Дальність освітлювальною гранатою — 2300 м.

До Талліннської декларації допомоги Україні долучилися Литва, Латвія, Польща, Велика Британія, Чехія, Словаччина, Нідерланди, Іспанія, Німеччина і Данія.

Вони зобов’язалися колективно домагатися надання безпрецедентного набору дотацій, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України.

Разом ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб перейти від опору до вигнання російських військ з української землі, — наголосили в посольстві Естонії в Україні.

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