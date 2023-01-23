Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы — подробности

Эстония передаст все свои 155-мм гаубицы Украине. Об этом рассказал посол Эстонии в Украине Каимо Кууск. Читай все детали о гаубице 155-мм и новом пакете военной помощи от Эстонии в нашем материале.

Эстония передаст все 155-мм гаубицы Украине: что известно

На своей странице в Facebook посольство Эстонии в Украине сообщило о следующем:

Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне.

К тому же новый эстонский пакет военной помощи на €113 млн будет состоять из:

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десятков гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122 мм D-30;

тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

сотен противотанковых гранатометов М2 Карл Густав с боеприпасами;

средств поддержки артиллерийских подразделений.

В целом масштаб военной помощи Украине уже составил более 1% ВВП Эстонии. Кроме этого, в Эстонии продолжат обучать базовой и специализированной подготовке военнослужащих ВСУ.

Что известно о ручном противотанковом гранатомете Carl Gustav

В пакете военной помощи будут противотанковые гранатометы Carl Gustav, которые неоднократно доказали свою эффективность на фронте. Посольство Эстонии поделилось техническими характеристиками трех видов гранатометов. Вот некоторые из них:

Калибр — 84 мм.

Скорострельность — шесть выстрелов в минуту.

Дальность по движущейся цели — 250–300 м.

Дальность по живой цели — 1000 м.

Дальность по неподвижной цели — 500, 700 м.

Дальность дымовой гранатой — 1300 м.

Дальность осветительной гранатой — 2300 м.

К Таллиннской декларации помощи Украине присоединились Литва, Латвия, Польша, Великобритания, Чехия, Словакия, Нидерланды, Испания, Германия и Дания.

Они обязались коллективно добиваться предоставления беспрецедентного набора дотаций, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, противовоздушную оборону, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины.

Вместе мы будем продолжать поддерживать Украину, чтобы перейти от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли, — подчеркнули в посольстве Эстонии в Украине.

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