Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы — подробности

Эстония передаст все свои 155-мм гаубицы Украине. Об этом рассказал посол Эстонии в Украине Каимо Кууск. Читай все детали о гаубице 155-мм и новом пакете военной помощи от Эстонии в нашем материале.
На своей странице в Facebook посольство Эстонии в Украине сообщило о следующем:
Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне.
Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне.
К тому же новый эстонский пакет военной помощи на €113 млн будет состоять из:
В целом масштаб военной помощи Украине уже составил более 1% ВВП Эстонии. Кроме этого, в Эстонии продолжат обучать базовой и специализированной подготовке военнослужащих ВСУ.
В пакете военной помощи будут противотанковые гранатометы Carl Gustav, которые неоднократно доказали свою эффективность на фронте. Посольство Эстонии поделилось техническими характеристиками трех видов гранатометов. Вот некоторые из них:
К Таллиннской декларации помощи Украине присоединились Литва, Латвия, Польша, Великобритания, Чехия, Словакия, Нидерланды, Испания, Германия и Дания.
Они обязались коллективно добиваться предоставления беспрецедентного набора дотаций, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, противовоздушную оборону, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины.
Вместе мы будем продолжать поддерживать Украину, чтобы перейти от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли, — подчеркнули в посольстве Эстонии в Украине.
Вместе мы будем продолжать поддерживать Украину, чтобы перейти от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли, — подчеркнули в посольстве Эстонии в Украине.
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