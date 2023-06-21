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План відбудови: перші результати конференції з відновлення післявоєнної України у Лондоні

Вікторія Мельник, редакторка сайту 21 Червня 2023, 12:00
Конференція з відновлення України
Фото: Pexels

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