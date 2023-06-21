План відбудови: перші результати конференції з відновлення післявоєнної України у Лондоні

Українцям та світові варто думати не лише над планом перемоги над російським ворогом. Нині економісти та аналітики закликають світову спільноту вже складати чіткий план відбудови України та вкладати в це кошти.

Сьогодні починається конференція, темою якої стане план відновлення України після війни.

Мета URC 2023 у Лондоні

Проходить конференція у Лондоні і є вже третім міжнародним заходом, де Україна намагатиметься залучити кошти для фінансування бюджету післявоєнної відбудови.

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Лондонська конференція з відбудови України триватиме два дні: 21 та 22 червня.

Очікування України від конференції у Лондоні

У перший день обговорюватимуть:

швидке відновлення зруйнованої інфраструктури;

довгострокове відновлення;

реформи, необхідні для повоєнної відбудови та розвитку торгівлі та інвестицій;

інвестиції у людський капітал;

відбудову та повоєнну стратегію розвитку енергетики;

механізми страхування приватних інвестицій.

У другий день:

повоєнну відбудову житла;

цифрову відбудову та розвиток технологічного сектору;

роль місцевої влади у відновленні та відбудові України;

гуманітарне розмінування.

Хто бере участь у Лондонській конференції URC 2023

Конференцію з відбудови України після війни у Лондоні відкриватиме прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Також дистанційно доєднається й президент України Володимир Зеленський.

Участь у конференції серед представників української делегації також візьмуть прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністерка економіки Юлія Свириденко, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та інші урядовці.

Відомо, що уряд презентує свої напрацювання щодо страхування інвестицій, а також буде акцентувати на залученні приватних інвестицій.

До того ж до Лондона вирушить й делегація українських підприємців, аби взяти участь в ще одному заході, де будуть також представники іноземного бізнесу.

Результати URC 2023 у Лондоні

За першими відомими результатами, США та Велика Британія нададуть Україні додаткові пакети фінансової допомоги.

Йдеться також проте, що Британія гарантує три мільярди доларів кредитів Світового банку Україні протягом трьох років для зміцнення її економічної стабільності перед лицем російської агресії.

— Також пропонується 240 мільйонів фунтів стерлінгів ($306 мільйонів) допомоги Україні цього року на програми, включно з розмінуванням, наборами для ліквідації наслідків стихійних лих та на енергетичні проекти, — повідомив премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак під час виступу на Конференції з питань відновлення України в Лондоні.

США нададуть Україні пакет допомоги на суму $1,3 млрд. Виступаючи на конференції з відновлення України у Лондоні, держсекретар США Ентоні Блінкен, зокрема, зазначив, що Сполучені Штати інвестують понад $520 млн у відновлення української енергетичної інфраструктури, яку зруйнувала РФ.

А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що до 2027 року ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні.

— До 2027 року дефіцит в українській податковій системі становитиме близько €60 млрд. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько €50 млрд. Це означає, що загалом дефіцит становитиме €110 млрд до 2027 року.

Саме тому вчора я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту. Це становить приблизно €50 млрд для України, — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Також стало відомо про €840 млн на відновлення України від Європейського інвестиційного банку. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

Гроші підуть на відновлення шкіл, лікарень, інфраструктури, транспортних мереж тощо. Також банк профінансує розвиток цифровізації та посилення кібербезпеки.

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