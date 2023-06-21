План восстановления: первые результаты конференции по восстановлению послевоенной Украины в Лондоне

Украинцам и миру следует думать не только о плане победы над российским врагом. Сейчас экономисты и аналитики призывают мировое сообщество уже составлять четкий план восстановления Украины и вкладывать в это средства.

Сегодня начинается конференция, темой которой станет план восстановления Украины после войны.

Цель URC 2023 в Лондоне

Проходит конференция в Лондоне и это уже третье международное мероприятие, где Украина будет пытаться привлечь средства для финансирования бюджета послевоенного восстановления.

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Лондонская конференция по восстановлению Украины продлится два дня: 21 и 22 июня.

Ожидание Украины от конференции в Лондоне

В первый день будут обсуждать:

быстрое восстановление разрушенной инфраструктуры;

долгосрочное восстановление;

реформы, необходимые для послевоенного восстановления и развития торговли и инвестиций;

инвестиции в человеческий капитал;

восстановление и послевоенную стратегию развития энергетики;

механизмы страхования частных инвестиций

Во второй день:

послевоенное восстановление жилья;

цифровое восстановление и развитие технологического сектора;

роль местных властей в восстановлении и восстановлении Украины;

гуманитарное разминирование.

Кто участвует в Лондонской конференции URC 2023

Конференцию по восстановлению Украины после войны в Лондоне откроет премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Также дистанционно присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

Участие в конференции среди представителей украинской делегации также примут премьер-министр Денис Шмигаль, министр экономики Юлия Свириденко, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и другие чиновники.

Известно, что правительство представит свои наработки по страхованию инвестиций, а также будет акцентировать внимание на привлечении частных инвестиций.

К тому же в Лондон отправится и делегация украинских предпринимателей, чтобы принять участие ещё в одном мероприятии, где будут также представители иностранного бизнеса.

Результаты URC 2023 в Лондоне

По первым известным результатам, США и Великобритания предоставят Украине дополнительные пакеты финансовой помощи.

Речь также идет о том, что Британия гарантирует три миллиарда долларов кредитов Всемирного банка Украине в течение трех лет для укрепления её экономической стабильности перед лицом российской агрессии.

— Также предлагается 240 миллионов фунтов стерлингов ($306 миллионов) помощи Украине в этом году на программы, включая разминирование, наборы для ликвидации последствий стихийных бедствий и на энергетические проекты, — сообщил премьер-министр Британии Риши Сунак во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.

США предоставит Украине пакет пособий на сумму $1,3 млрд. Выступая на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, госсекретарь США Энтони Блинкен, в частности, отметил, что Соединенные Штаты инвестируют более $520 млн в восстановление украинской энергетической инфраструктуры, которую разрушила РФ.

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что к 2027 году ЕС покроет 45% всех потребностей Украины в финансировании.

— К 2027 году дефицит в украинской налоговой системе составит около €60 млрд. Потребности в скорейшем восстановлении составят около €50 млрд. Это означает, что в целом дефицит будет составлять €110 млрд к 2027 году.

Поэтому вчера я предложила членам ЕС покрыть 45% этого дефицита. Это составляет примерно €50 млрд для Украины, — заявила Урсула фон дер Ляен.

Также стало известно о €840 млн на восстановление Украины от Европейского инвестиционного банка. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Деньги пойдут на восстановление школ, больниц, инфраструктуры, транспортных сетей. Также банк профинансирует развитие цифровизации и усиления кибербезопасности.

Ранее мировые лидеры заявляли о готовности восстанавливать украинские города после войны. Какие страны будут восстанавливать наши города — читай в другом материале.

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