Никогда не питали иллюзий относительно России! Латвия готовится передать Украине весь флот вертолетов

Страны Прибалтики — одни из тех, кто поддерживает Украину и понимает, насколько жесткой может быть Россия. Латвия неоднократно оказывала Украине мощную поддержку, даже отдала все переносные зенитно-ракетные комплексы Стингер. Теперь Латвия готовится завершить передачу всех своих вертолетов.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне, сообщает корреспондент Укринформа.

Латвия передаст все свои вертолеты Украине: что известно

Кариньш начал свое выступление с того, что Латвия никогда не питала иллюзий относительно России. Поэтому, на фоне наращивания войск РФ возле украинской границы, еще в ноябре-декабре 2021 года было принято решение о передаче ПЗРК Стингер в Украину.

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— С тех пор наше правительство потратило более 1,3% нашего ВВП на все виды помощи Украине, из которых более 1% — только военные нужды. Так что все наши ракеты Стингер сейчас в Украине.

У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты (последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо) мы отправляем в Украину, — сообщил Кариньш.

Также Латвия продолжает тренировать украинских солдат и предоставлять боеприпасы, беспилотники.

— Как нация, мы понимаем украинцев. За что они борются? Они борются за многое, но вы можете свести это к трем ценностям: свобода, демократия и верховенство права, — сказал он.

Премьер-министр Латвии акцентировал на необходимости увеличения поддержки Украины, а также полной интеграции в ЕС и НАТО. Также добавил, что для восстановления Украины должны использоваться все замороженные российские активы, а также подчеркнул необходимость привлечения руководства РФ к ответственности за все совершенные преступления.

Другая страна Балтии также не жалеет вооружения для Украины. Ранее мы рассказывали, как Эстония отдала Украине все свои гаубицы 155 мм.