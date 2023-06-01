Люди

Від окопних свічок до захисних костюмів! Волонтери з Польщі невпинно допомагають українським військовим

Наталія Жуковська 01 Червня 2023, 16:00

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