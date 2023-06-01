Від окопних свічок до захисних костюмів! Волонтери з Польщі невпинно допомагають українським військовим

Майже півроку вони виготовляли окопні свічки для військових, а тепер плетуть захисні костюми — кікімори. Волонтери спільноти Foreing Front, що у польському Вроцлаві, вже нараховують понад півтисячі людей. Це і українці, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі, і поляки та білоруси. Всі працюють на перемогу. І запрошують усіх небайдужих долучатися. Роботи вистачить всім.

Ось так впродовж п’яти місяців, вдень і вночі, волонтери Foreing Front виготовляли окопні свічки для українських військових. Поки одні розтоплюють парафін, інші — заливають свічки та пакують до тари.

Нам тут допомагають і білоруси, і поляки, і навіть є людина з Москви. Сьогодні я дізнався, що ця людина допомагає нам вже давно, — розповідає один із волонтерів Foreing Front.

Ідея виготовляти окопні свічки виникла у волонтера Станіслава Акімчева. Чоловік уже понад 8 років проживає у Вроцлаві. Влітку 2022 року дізнався про дефіцит парафіну в Україні та вирішив допомогти військовим пережити зиму. Каже: окрім півтисячі членів спільноти, допомагало ледь не все місто Вроцлав.

Тепер тут плетуть кікімори — захисні костюми для військових. Колір нитки — в залежності від місцевості, де знаходяться військові. Приміщення, в якому плетуть кікімори, поляки надали безкоштовно.

Про втому від війни тут не говорять. Кажуть: допомагатимуть чим можуть до остаточної перемоги України над ворогом.

Детальніше у репортажі Наталії Жуковської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про онлайн методичку волонтера, яку створили в Одесі.

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