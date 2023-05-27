У найтемніші часи Хотин протягнув бізнесу руку допомоги

Місто Хотин на Буковині торік у квітні долучилося до програми підтримки релокованих підприємств. Нині на території громади повноцінно працюють шість виробництв. Здебільшого — заводи із Харкова та Краматорська.

Тут комфортні умови, відзначають підприємці. Та вже почалася робота над запуском індустріального парку, який потужно працюватиме на економіку країни.

Релокований завод Еліксель був найбільшим виробником електричної продукції у Харкові. Часті обстріли міста ворожими ракетами змусили керівництво шукати безпечне місце роботи для своїх працівників. І ним став Хотин. Тут за кілька тижнів знайшлося приміщення для складання електрообладнання. Тепер завод працює на повну. Окрім переселенців, мають роботу й місцеві.

Чесно за таку роботу, що ми зараз виконуємо, є трохи гордість. Є гордість за нашу Україну, що ми можемо бути постачальником хоч чогось, хоч навіть такого маленького бра, але вже відчувається ця гордість, — розповідає складальниця Наталя Дзюбан.

У Хотині зараз шість виробництв. Великий бізнес привіз, окрім станків та обладнання, до шістдесяти робочих місць. У громаді зрозуміли — нові підприємства для аграрного регіону – це серйозний економічний рух. А для підприємств — чудова логістична розв’язка.

У Хотині для релокованих підприємств розробили цілу програму підтримки, підбирали найкращі приміщення, аби бізнес зміг комфортно працювати. А тепер планують ще й будівництво індустріального парку. Жодне із підприємств, які працюють нині у Хотині, не планують згортати своєї справи тут навіть після перемоги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про бізнес під час війни та в якому стані він зараз перебуває.

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