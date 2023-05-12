Бізнес під час війни — відкривається більше справ, ніж закривається

З початку повномасштабного вторгнення сфера бізнесу зазнала багато викликів. Через руйнацію та небезпечний стан у містах закривались численні компанії, зупинялось виробництво чи скорочувався склад персоналу. Тоді вже власники мало думали про заробіток, головне було хоча б зберегти бізнес.

Коли здавалося, що все починає потроху відновлюватись, наступним серйозним випробуванням стали блекаути. Та й це не стало для багатьох сфер бізнесу причиною закрити свою справу.

Мабуть, тому варто зазначити, що закриті ФОПи за цей рік були повністю компенсовані новими відкритими справами. А кількість новозареєстрованих компаній у 5,6 раза перекриває бізнеси, що припинили роботу.

За даними на початок квітня 2023 року, кількість зареєстрованих ФОПів становить майже 2 млн, а компаній — понад 1,2 млн.

Бізнес покращується

Всупереч усім випробуванням, які зазнала сфера бізнесу за час війни, закритих справ за останній рік не найбільша кількість, якщо порівняти з попередніми роками.

До прикладу, на початок квітня 2023 року за рік було закрито 203 921 ФОП. У попередні роки в середньому в Україні закривалось 260 000 ФОПів на рік.

На противагу малому та середньому бізнесу, кількість нових компаній значно перевищила чисельність закритих справ.

За час війни було зареєстровано понад 32 000 компаній, а припинили роботу та стали неактивними 5728 бізнесів.

До того ж продовжується позитивна динаміка роботи підприємств. Про це зазначив під час дослідження Центр з розвитку інновацій спільно з партнерами.

14% підприємств вказали на зростання обсягів робіт проти періоду до повномасштабного вторгнення. Ще 9,3% підприємств вийшли на показники 2021 року.

Започаткування власного бізнесу — важливий крок, але він може бути й ризикованим, тим паче під час війни. Тому перед тим, як зайнятися підприємницькою діяльністю, доречно дослідити ринок та знайти прибуткові ідеї, які відповідатимуть потребам сучасного споживача. Вікна підготували перелік ідей для бізнесу на 2023 рік.