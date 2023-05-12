Бизнес во время войны — открывается больше дел, чем закрывается

С начала полномасштабного вторжения сфера бизнеса получила много вызовов. Из-за разрушений и опасного состояния в городах закрывались многочисленные компании, останавливалось производство или сокращался состав персонала. Тогда уже владельцы мало думали о заработке, главное было хотя бы сохранить бизнес.

Когда казалось, что все начинает немного восстанавливаться, следующим серьезным испытанием стали блэкауты. Но и это не стало для многих сфер бизнеса причиной закрыть свое дело.

Вероятно, поэтому стоит отметить, что закрытые ФЛП за этот год были полностью компенсированы новыми открытыми делами. А количество вновь зарегистрированных компаний в 5,6 раза перекрывает прекратившие работу бизнесы.

По данным на начало апреля 2023 года, количество зарегистрированных ФЛП составляет почти 2 млн, а компаний — более 1,2 млн.

Бизнес улучшается

Несмотря на все испытания, которые пришлись на сферу бизнеса за время войны, закрытых дел за последний год не самое большее количество по сравнению с предыдущими годами.

К примеру, в начале апреля 2023 года за год было закрыто 203 921 ФЛП. В предыдущие годы в среднем в Украине закрывалось 260 000 ФЛП в год.

В отличие от малого и среднего бизнеса, количество новых компаний значительно превысило численность закрытых дел.

За время войны было зарегистрировано более 32 000 компаний, а прекратили работу и стали неактивными 5728 бизнесов.

К тому же продолжает наблюдаться положительная динамика работы предприятий. Об этом отметил в ходе исследования Центр развития инноваций совместно с партнерами.

14% предприятий отметили рост объемов работ по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения, еще 9,3% предприятий вышли на показатели 2021 года.

Начало собственного бизнеса — важный шаг, но он может быть и рискованным, тем более во время войны. Поэтому, прежде чем заняться предпринимательской деятельностью, уместно исследовать рынок и найти прибыльные идеи, которые будут отвечать потребностям современного потребителя. Вікна подготовили список идей для бизнеса на 2023 год.