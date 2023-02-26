Твоя работа

Прибыльные бизнес-идеи 2023 года: выбирай то, на чем может заработать и получать удовольствие

Марина Максакова, практикант сайта 26 февраля 2023, 16:00
Бизнес-идеи 2023
Фото: Pexels

Больше новостей
Як Білі Янголи евакуюють людей у Красногорівці на Донеччині
Они спасли бабушку, которая не ела две недели! Как работают белые ангелы в Донецкой области
Чому іноземці почали вивчати українську мову
Влюблены в культуру и верят в свободу! Иностранцы рассказали, почему начали учить украинский язык
страхування життя
Когда стоит начинать думать о страховании жизни?
Інтерв'ю з бійцями 30-ї бригади
Самое сложное — это круглосуточные штурмы в любую погоду: интервью с бойцами 30-й бригады
Смотреть больше

Материалы по теме

хто такий ментор
Все, что тебе нужно знать о менторах: кто это такие, кому нужны, как найти и что они делают
Стипендія від Київської школи економіки на стартап: як отримати
Миллион долларов для креативных украинцев! Грант на развитие талантов Киевской школы экономики
Як змінити професію під час війни в Україні - поради фахівців
Прыгай в неизвестность, но подложи себе подушку — как без стресса сменить профессию во время войны
Бизнес во время войны
Бизнес во время войны — как выжить и не сойти с ума: жизненный пример харьковских предпринимателей

Видео
0:03:11
Як Білі Янголи евакуюють людей у Красногорівці на Донеччині

Они спасли бабушку, которая не ела две недели! Как работают белые ангелы в Донецкой области
0:03:04
Аеромедична евакуація
Спасение людей в небе: украинские медики овладевают аэромедицинской помощью
Карта бойових дій в Україні 26.02.2023 онлайн
Отразили 71 атаку противника: карта боевых действий в Украине 26 февраля в режиме онлайн
0:07:07
Чернігів
Чернигов стал крепостью, но какой ценой? Воспоминания первых дней
0:05:03
як Укрзалізниця рятувала всю країну
Люди были согласны ехать в любых условиях: как Укрзалізниця спасала всю страну
0:05:25
Ракетний удар
Россияне вывели в Черное море фрегат с Калибрами — Гуменюк объяснила угрозу
0:08:54
Волонтери
“Ярость зашкаливает — я хочу спасти свою страну!”. Невероятные истории волонтеров
0:04:27
Історії відважних бійців ЗСУ
Украина обязательно победит — нужно время! Истории отважных бойцов ВСУ
0:09:10
Маріуполь
Мариуполь 365: как боролся и во что превратился город-герой
0:03:34
Актори черкаського театру шукають свого колегу Юрія Мяуса
Верят, что жив, и ждут дома — черкасские актеры провели спектакль в честь своего пропавшего без вести коллеги
Больше видео
Что делать, если стыдно за мои чувства?
Читать дальше
“Пытаюсь жить дальше, но мои радости ранят человека, который переживает горе. Как с этим быть?”
Як сприймати себе в будь-якому віці: чому люди бояться старішати
Читать дальше
Красота без срока годности: как воспринимать себя в любом возрасте и при чем здесь культ молодости

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь