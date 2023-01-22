Теперь можно обойтись без кучи бумажек: новые услуги для украинцев в Электронном кабинете водителя в 2023 году

Онлайн-услуги за прошлый 2022 продемонстрировали не только свою эффективность, но и необходимость. Поэтому каждое ведомство в Украине пытается не забывать о цифровизации страны.

Так, начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык анонсировал запуск новой онлайн-услуги, которой смогут воспользоваться украинские водители.

Развивать онлайн-услуги и онлайн-сервисы всегда было среди приоритетов деятельности Главного сервисного центра МВД.

Кроме того, продолжится работа над усовершенствованием обновлений, которые удалось осуществить в прошлом году, в частности, назначение должного пользователя, то есть шеринг авто, а также обмен или восстановление водительского удостоверения.

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Николай Рудык отметил, что в ближайшее время у пользователей электронного кабинета водителя появится возможность заказа номеров для авто онлайн.

Благодаря сотрудничеству Главного сервисного центра МВД и государственного предприятия ИНФОТЕХ в Электронном кабинете водителя можно будет проверить доступность заказа, сразу заказать и оплатить изготовление индивидуального номерного знака.

Речь идет именно об индивидуальных номерных знаках. То есть это может быть комбинация символов или даже графический элемент, как, например, знак со своим именем, фамилией или с названием и логотипом компании.

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Также важно отметить, что вся необходимая информация будет подтягиваться из создаваемых реестров, когда человек заполняет онлайн-заявку в личном кабинете. Для оформления услуг в Электронном кабинете водителя необходимо будет иметь электронную подпись.

Не знаешь, что это такое, как его оформить и что с ней делать? Тогда читай, что такое электронная подпись и как ею пользоваться.

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