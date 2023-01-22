Тепер можна обійтись без купи папірців: нові послуги для українців в Електронному кабінеті водія у 2023 році

Онлайн-послуги за минулий 2022 рік продемонстрували не лише свою ефективність, але й необхідність. Тому кожне відомство в Україні намагається не забувати про цифровізацію країни.

Так начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик анонсував запуск нової онлайн-послуги, якою зможуть скористатися українські водії.

Розвивати онлайн-послуги і онлайн-сервіси завжди було серед пріоритетів діяльності Головного сервісного центру МВС.

Крім того, продовжиться робота над удосконаленням оновлень, які вдалось здійснити минулого року, зокрема призначення належного користувача, тобто шеринг авто, а також обмін або відновлення посвідчення водія.

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Микола Рудик зазначив, що найближчим часом у користувачів Електронного кабінету водія з’явиться можливість замовлення номерів для авто онлайн.

Завдяки співпраці Головного сервісного центру МВС та державного підприємства ІНФОТЕХ в Електронному кабінеті водія можна буде перевірити доступність для замовлення, одразу замовити і оплатити виготовлення індивідуального номерного знака.

Йдеться саме про індивідуальні номерні знаки. Тобто це може бути комбінація символів або ж навіть графічний елемент, як, наприклад, знак зі своїм іменем, прізвищем чи з назвою і логотипом компанії.

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Також важливо зазначити, що вся необхідна інформація буде підтягуватись з реєстрів, які створюються, коли людина заповнює онлайн-заявку в особистому кабінеті. Для оформлення послуг в Електронному кабінеті водія необхідно буде мати електронний підпис.

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