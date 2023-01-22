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Тепер можна обійтись без купи папірців: нові послуги для українців в Електронному кабінеті водія у 2023 році

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Січня 2023, 13:00
Електронний кабінет водія
Фото: Unsplash

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