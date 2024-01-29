И бизнес тоже: кого могут забронировать от мобилизации 2024

Кабинет Министров Украины принял порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации, а также критерии для предприятий, по которым они будут считаться критически важными для экономики. Кого могут забронировать и каким образом — читай подробно в материале.

Бронь от мобилизации 2024: список тех, кого могут забронировать

О нововведениях рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Бизнес и другие органы могут забронировать до 50% военнообязанных работников, которые критически важны для функционирования предприятия или выполнения определенных задач.

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Согласно постановлению бронирования, сделанные раньше, будут оставаться действительными в течение года с даты выдачи. Новый порядок бронирования должен быть подписан премьер-министром, после чего он будет опубликован на правительственном сайте и станет действующим.

Бронирование дает отсрочку от призыва на военную службу.

Бронированию от мобилизации подлежат военнообязанные, которые работают:

в органах государственной власти, других государственных органах, местного самоуправления, других необходимых для функционирования органах во время военного положения;

работники предприятий, учреждений и организаций, имеющих установленные мобилизационные задания или заказы, необходимые для выполнения;

работники предприятий, учреждений и организаций, производящих и предоставляющих товары оборонного назначения для ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях оборонно-промышленного комплекса (без ограничений количества военнообязанных, подлежащих бронированию);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики в особый период.

Какие предприятия могут забронировать военнообязанных работников

Предприятия, признанные критически важными для функционирования экономики Украины, должны отвечать следующим критериям.

Сумма налогов и других сборов, уплаченных предприятием, превышает € 1,5 млн. Сумма годовых поступлений предприятия в иностранной валюте составляет не менее € 32 млн в эквиваленте. Нет задолженностей по ЕСВ. Средняя месячная заработная плата работников не меньше средней зарплаты по региону. У предприятия есть резидентство в Дія.City.

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