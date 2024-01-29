І бізнес теж: кого можуть забронювати від мобілізації 2024

Кабінет Міністрів України ухвалив порядок бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації, а також критерії для підприємств, за якими вони вважатимуться критично важливими для економіки. Кого можуть забронювати і в який спосіб — читай детально у матеріалі.

Бронь від мобілізації 2024: список тих, кого можуть забронювати

Про нововведення розповів представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Бізнес та інші органи можуть забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, які є критично важливими для функціонування підприємства чи виконання певних завдань.

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Згідно з ухвалою, бронювання, які надавались працівникам раніше, будуть залишатися чинними впродовж року від дати видачі. Новий порядок бронювання має підписати прем’єр-міністр, після чого він буде опублікований на урядовому сайті й стане чинним.

Бронювання дає відстрочку від призову на військову службу.

Бронюванню від мобілізації підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, місцевого самоврядування, інших, необхідних для функціонування, органах під час воєнного стану;

працівники підприємств, установ і організацій, які мають встановлені мобілізаційні завдання або замовлення, необхідні для виконання;

працівники підприємств, установ і організацій, які виробляють і надають товари оборонного призначення для ЗСУ та інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях оборонно-промислового комплексу (без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, що підлягають бронюванню);

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки в особливий період.

Які підприємства можуть забронювати військовозобов’язаних працівників

Підприємства, визнані критично важливими для функціонування економіки України, мають відповідати таким критеріям.

Сума податків та інших зборів, сплачених підприємством, перевищує € 1,5 млн. Сума річних надходжень підприємства в іноземній валюті становить щонайменше € 32 млн євро в еквіваленті. Немає заборгованостей за ЄСВ. Середня місячна заробітна плата працівників не менша за середню зарплату по регіону. У підприємства є резидентство в Дія.City.

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