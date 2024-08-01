Бронювання у Дії запрацювало: як скористатися послугою

Україна все більше цифровізує державні системи. Зокрема, у цифрову площину також заходить й процес мобілізації. Кабінет Міністрів погодив постанову щодо запуску бронювання у Дії.

У застосунку Дія завершено тестування та запущено нову послугу бронювання військовозобов’язаних. Тепер українці можуть оформити бронювання всього за годину, не виходячи з дому.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Відтепер керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал Дія, — йдеться у повідомленні.

Як працюватиме електронний сервіс бронювання в Дії, як це зробити та у чому переваги, розповіли у Міністерстві цифрової трансформації.

Бронювання у Дії: що відомо

Як зазначили у Мінцифри, електронний сервіс бронювання усуне людський фактор та пришвидшить увесь процес бронювання до години.

Рішення з бронювання ухвалюватиме не людина, а кілька автоматичних перевірок у реєстрах.

— На першому етапі бронювання в Дії працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься, — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб забронювати працівника в Дії, потрібно виконати кілька кроків.

Міністерства та ОВА формують списки установ, які можуть розраховувати на бронювання своїх працівників. Керівник дізнається, скільки працівників може забронювати завдяки автоматичному обміну даними між реєстрами Пенсійного фонду та Міноборони, обирає, кого хоче забронювати, і засвідчує заяву електронним підписом. Система перевіряє наявність даних працівника в реєстрі Оберіг та чи дійсно він працює на підприємстві. Протягом години система видає керівникові рішення щодо бронювання працівників, а також пояснення відмови, якщо така є. Інформація про успішне бронювання з’являється у застосунку Резерв+ співробітника, її також можна отримати у паперовому вигляді, роздрукувавши витяг. Працівник отримує відстрочку від призову на військову службу на 12 місяців або на термін дії договору.

Раніше ми розповідали тобі, кого можуть забронювати у 2024 році та за яких умов: детальніше про це в іншому матеріалі.

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