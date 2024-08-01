Бронювання у Дії запрацювало: як скористатися послугою

Україна все більше цифровізує державні системи. Зокрема, у цифрову площину також заходить й процес мобілізації. Кабінет Міністрів погодив постанову щодо запуску бронювання у Дії.
У застосунку Дія завершено тестування та запущено нову послугу бронювання військовозобов’язаних. Тепер українці можуть оформити бронювання всього за годину, не виходячи з дому.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Відтепер керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал Дія, — йдеться у повідомленні.
Відтепер керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал Дія, — йдеться у повідомленні.
Як працюватиме електронний сервіс бронювання в Дії, як це зробити та у чому переваги, розповіли у Міністерстві цифрової трансформації.
Як зазначили у Мінцифри, електронний сервіс бронювання усуне людський фактор та пришвидшить увесь процес бронювання до години.
Рішення з бронювання ухвалюватиме не людина, а кілька автоматичних перевірок у реєстрах.
Рішення з бронювання ухвалюватиме не людина, а кілька автоматичних перевірок у реєстрах.
— На першому етапі бронювання в Дії працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься, — йдеться у повідомленні.
Для того, щоб забронювати працівника в Дії, потрібно виконати кілька кроків.
Раніше ми розповідали тобі, кого можуть забронювати у 2024 році та за яких умов: детальніше про це в іншому матеріалі.
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