Чи можливе бронювання ФОП під час воєнного стану: які є напрацювання

На фоні розгляду в Україні ідеї економічного бронювання, ФОПи почали цікавитися, чи можна забронювати себе та своїх працівників від мобілізації. Ми детально розповімо, які ідеї обговорюються в уряді, що про це думає бізнес та чи можливе бронювання ФОП під час воєнного стану.

Бронювання ФОП під час воєнного стану: можна чи ні

Поки що бронювання ФОП під час воєнного стану немає. Однак такі питання все частіше обговорюються. Це звучить як концепція економічного бронювання і передбачає відстрочку військовозобов’язаним за умови щомісячної сплати до бюджету певної суми.

Це викликає дуже двозначні думки — з одного боку — підтримка бюджету в умовах війни та можливість працювати, а з іншого — питання чесності — воюватимуть ті, хто не має змоги платити до бюджету?

Така пропозиція спершу вносилася у законопроект № 10449 про мобілізацію, проте її звідти прибрали. Правка полягала в тому, аби підприємства, які не належать до критичної інфраструктури та не мають стратегічно важливого значення, могли бронювати працівників за умови сплати в бюджет щомісяця 20 тис. грн + 1,5% податків від зарплати.

Проте ці ідеї не були підтримані, тож забронювати ФОП зараз можна у випадку, якщо працівники виконують стратегічно важливі завдання чи виготовляють замовлення для війська.

Ще одна ідея обговорювалася в уряді стосовно сплати податків на суму 35 тис. грн — це сума, необхідна на утримання одного бійця ЗСУ, повідомляла УП. І за умови сплати такої суми до бюджету податками, у теорії могли б запровадити економічне бронювання для військовозобов’язаних. Однак ця ідея поки відкинута.

Станом на зараз розробленої ідеї про економічне бронювання ФОП немає. Її можуть подати до певного законопроекту, проте доведеться враховувати думки багатьох українців — щодо справедливості та доречності бронювання, рівності між громадянами.

Проте якщо ФОПи можуть виготовляти для війська чи держави замовлення, потрібні для обороноздатності, вони матимуть право укласти договори та забронювати своїх працівників. Робота на обороноздатність країни дає законну підставу для бронювання ФОП та їхніх працівників.

Раніше ми розповідали, які професії не підлягають мобілізації.

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