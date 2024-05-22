Возможно ли бронирование ФЛП во время военного положения: какие есть наработки

На фоне рассмотрения в Украине идеи экономического бронирования, ФЛП начали интересоваться, можно ли забронировать себя и своих работников от мобилизации. Мы подробно расскажем, какие идеи обсуждаются в правительстве, что об этом думает бизнес и возможно ли бронирование ФЛП во время военного положения.

Бронирование ФЛП во время военного положения: можно или нет

Пока бронирования ФЛП во время военного положения нет. Однако такие вопросы все чаще обсуждаются. Это звучит как концепция экономического бронирования и предполагает отсрочку военнообязанных при условии ежемесячной уплаты в бюджет определенной суммы.

Это вызывает очень двусмысленные мысли — с одной стороны — поддержка бюджета в условиях войны и возможность работать, а с другой — вопрос честности — будут воевать только те, кто не может платить в бюджет?

Такое предложение сначала вносилось в законопроект №10449 о мобилизации, однако его оттуда убрали. Правка заключалась в том, чтобы предприятия, не принадлежащие к критической инфраструктуре и не имеющие стратегически важное значение, могли бронировать работников при уплате в бюджет ежемесячно 20 тыс. грн. + 1,5% налогов от зарплаты.

Однако эти идеи не были поддержаны, поэтому забронировать ФЛП сейчас можно в случае, если работники выполняют стратегически важные задачи или изготовляют заказы для войска.

Еще одна идея обсуждалась в правительстве об уплате налогов на сумму 35 тыс. грн — это сумма, необходимая на содержание одного бойца ВСУ, сообщала УП. И при уплате такой суммы в бюджет налогами в теории могли бы ввести экономическое бронирование для военнообязанных. Однако эта идея пока отвергнута.

По состоянию на сейчас разработанной идеи об экономическом бронировании ФЛП нет. Ее могут подать в определенный законопроект, однако придется учитывать мнения многих украинцев — о справедливости и уместности бронирования, равенстве между гражданами.

Однако если ФЛП может изготовлять для войска или государства заказы, необходимые для обороноспособности, они вправе заключить договоры и забронировать своих работников. Работа на обороноспособность страны дает законное основание для бронирования ФЛП и их работников.

Раньше мы рассказывали, какие профессии не подлежат мобилизации.

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