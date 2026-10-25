Кип’ятіння може прибрати до 90% мікропластику з води: що показало дослідження

У питній воді в різних країнах виявляють частинки мікро- та нанопластику. Дослідники перевірили, чи можна зменшити їхню кількість простим кип’ятінням і фільтрацією. У лабораторному експерименті кип’ятіння з подальшою фільтрацією дозволило видалити до 90% нано- та мікропластику в дуже жорсткій воді. Про це пише Sciencealert.

Секрет у накипі, який тебе зазвичай дратує

Механізм очищення виявився максимально простим. Якщо вода у твоєму регіоні жорстка (тобто багата на мінерали), під час нагрівання утворюється карбонат кальцію — той самий вапняний наліт. Так от, ці крейдяні крупинки під час кип’ятіння буквально “замуровують” у собі частинки пластику.

Дослідники побачили чітку закономірність: що жорсткіша вода, то ефективніше вона сама себе очищає.

У воді із середньою жорсткістю показник очищення стрибав з 34% до 84%.

У дуже жорсткій воді (300 мг/л карбонату кальцію) зникало до 90% пластику;

Навіть якщо вода м’яка і накипу майже немає, кип’ятіння все одно нейтралізувало близько чверті пластикових домішок.

Що робити далі з цією водою? Просто пропусти її через звичайне ситечко з нержавійки — таке, через яке ти зазвичай проціджуєш заварку для чаю. Воно затримає шматочки накипу разом із запакованим у нього пластиком.

Читати на тему Чи можна зберігати бензин у пластиковій каністрі та як довго Читай, чи безпечно тримати бензин удома або на вулиці у пластиковій каністрі.

Чому тобі варто це робити

З початку ери пластику людство виробило близько 9 мільярдів тонн цього матеріалу. Він не розкладається до кінця, а просто кришиться на мікроскопічний пил, який зараз проникає скрізь. Очисні споруди видаляють значну частину мікропластику, але не весь.

Про це відверто кажуть в Університеті Техасу в Арлінгтоні у своєму огляді за 2025 рік: величезна частка пластику потрапляє до нас саме через водопровідні труби.

Поки лікарі ще вивчають повний масштаб трагедії для організму, вже зрозуміло, що пластик у шлунку — це погана історія. Його наявність вже пов’язують зі змінами в мікробіомі кишечника та тим, що організм починає гірше реагувати на антибіотики.

Дослідники сподіваються, що ця проста звичка — закип’ятив, процідив, випив — стане популярною. Це нічого тобі не коштує, але суттєво зменшує кількість мікропластику, який ти щодня вливаєш у себе.

Раніше ми розповідали, як самостійно знезаразити воду.

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