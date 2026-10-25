Стиль життя

Кип’ятіння може прибрати до 90% мікропластику з води: що показало дослідження

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Жовтня 2026, 12:00 2 хв.
Фото до: Як прибрати мікропластик з води: копійчаний метод від вчених

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