В самые темные времена Хотин протянул бизнесу руку помощи

Город Хотин на Буковине в апреле прошлого года присоединился к программе поддержки релоцированных предприятий. В настоящее время на территории общины полноценно работают шесть предприятий. В основном, заводы из Харькова и Краматорска.

Здесь удобные условия, отмечают предприниматели. Но уже началась работа над запуском индустриального парка, который будет мощно работать на экономику страны.

Релоцированный завод Эликсель был крупнейшим производителем электрической продукции в Харькове. Частые обстрелы города вражескими ракетами вынудили руководство искать безопасное место работы для своих сотрудников. Таким местом стал Хотин. Здесь через несколько недель нашлось помещение для сборки электрооборудования. Теперь завод работает по полной. Кроме переселенцев, работу получили и местные.

— Честно, за такую работу, которую мы сейчас выполняем, есть немного гордость. Есть гордость за нашу Украину, что мы можем быть поставщиком хоть чего-нибудь, хоть даже такого маленького бра, но уже чувствуется эта гордость, — рассказывает сборщица Наталья Дзюбан.

В Хотине сейчас шесть производств. Большой бизнес привез кроме станков и оборудования, до шестидесяти рабочих мест.

В общине поняли, что новые предприятия для аграрного региона – это серьезное экономическое движение. А для бизнеса – отличная логистическая развязка.

В Хотине для релоцированных предприятий разработали целую программу поддержки, подбирали лучшие помещения, чтобы бизнес смог комфортно работать. А теперь планируют еще и строительство индустриального парка.

Ни одно из предприятий, работающих сейчас в Хотине, не планирует сворачивать свое дело здесь даже после победы.

Напомним, ранее мы рассказывали о бизнесе во время войны и в каком состоянии он сейчас находится.

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