От окопных свечей до защитных костюмов! Волонтеры из Польши неустанно помогают украинским военным

Почти полгода они производили окопные свечи для военных, а теперь плетут защитные костюмы-кикиморы. Волонтеры сообщества Foreing Front, находящиеся в польском Вроцлаве, уже насчитывают более полтысячи человек. Это и украинцы, которые нашли временное убежище в Польше, и поляки, и белорусы. Все трудятся на победу. И приглашают всех неравнодушных приобщаться. Работы хватит всем.

Вот так на протяжении пяти месяцев, днем и ночью, волонтеры Foreing Front производили окопные свечи для украинских военных. Пока одни растапливают парафин, другие — заливают свечи и упаковывают в тару.

Нам здесь помогают и белорусы, и поляки, и даже человек из Москвы. Сегодня я узнал, что этот человек помогает нам уже давно, — рассказывает один из волонтеров Foreing Front.

Идея производить окопные свечи возникла у волонтера Станислава Акимчева. Мужчина уже более 8 лет проживает во Вроцлаве. Летом 2022 года узнал о дефиците парафина в Украине и решил помочь военным пережить зиму. Говорит, что кроме полтысячи членов сообщества, помогал чуть ли не весь город Вроцлав.

Теперь здесь плетут кикиморы — защитные костюмы для военных. Цвет нити – в зависимости от местности, где находятся военные. Помещение, в котором плетут кикиморы, поляки предоставили бесплатно.

Об усталости от войны здесь не говорят. Убеждают:, будут помогать, чем могут, до окончательной победы Украины над врагом.

Детальнее в репортаже Натальи Жуковской.

Напомним, ранее мы рассказывали про онлайн методичку волонтера, созданную в Одессе.

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