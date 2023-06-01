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От окопных свечей до защитных костюмов! Волонтеры из Польши неустанно помогают украинским военным

Наталья Жуковская 01 июня 2023, 16:00

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“Я — живое доказательство ужасных вещей, которые россияне творят с людьми!” История добровольца из Америки о вражеском плену
0:12:14
Сергій Пономаренко: танкіст пояснив, чому танки важливі на полі бою
Авиация не может вцепиться в землю — почему танки важны на поле боя и какая польза от зарубежной техники
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