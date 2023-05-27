Волонтером может стать каждый! В Одессе создали методичку волонтера, которая работает онлайн

В Одессе создали онлайн-методичку волонтера — Ukraine aid manual. Пособие должно помочь разобраться в качестве и надежности военных товаров. Над проектом работала команда из 10 экспертов, которые сами с самого начала полномасштабной войны помогают украинской армии. Волонтеры по собственному опыту знают, что есть недостаток информации о помощи, сложности логистики и подделки. Все это может стоить жизни нашим воинам. Чтобы эффективно помогать ВСУ, они создали методичку для “коллег”.

Они смотрят и думают: “О, турникет за 4 доллара, безумная цена”. А когда присылают, то по факту это сразу ломающийся турникет, — рассказывает волонтер Станислав.

Станислав собирает тактические аптечки в волонтерском центре больше года. За это время прошел путь от сложенных на скорую руку кейсов до аптечек по международным стандартам. Он знает, что некачественный товар — угроза жизни бойца.

Чтобы спасти жизнь украинских защитников и эффективно помогать им защищать нашу землю, волонтеры создали онлайн руководство для своих коллег. На сайте 140 статей и обучающих видео, в которых рассказывают о том, где покупать качественные и надежные военные товары по оптимальной цене. Все поделено на категории: от тактической медицины и амуниции до дронов и приборов связи.

Через месяц онлайн пособие будет доступно на украинском и английском языках для всех желающих. Разработчики будут дальше делать свое дело и будут привлекать новых экспертов.

Напомним, ранее мы рассказывали о винницких студентах, поддерживающих ВСУ дизайнерскими павербанками.

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