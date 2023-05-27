Волонтером може стати кожен! В Одесі створили методичку волонтера, яка працює онлайн

В Одесі створили онлайн-методичку волонтера — Ukraine aid manual. Посібник має допомогти розібратися в якості та надійності військових товарів. Над проектом працювала команда з 10 експертів, які самі від початку повномасштабної війни допомагають українській армії. Волонтери із власного досвіду знають, що таке брак інформації про допомогу, складність логістики та підробки. Усе це може коштувати життя нашим воїнам. Тож, аби ефективно допомагати ЗСУ, вони створили методичку для “колег”.

Вони дивляться і думають: “О, турнікет за 4 долари, шалена ціна”. А коли присилають, то по факту це турнікет, який одразу ламається, — розповідає волонтер Станіслав.

Станіслав збирає тактичні аптечки у волонтерському центрі понад рік. За цей час, пройшов шлях від складених на швидкоруч кейсів до аптечок за міжнародними стандартами. Він знає, що неякісний товар — загроза життю бійця.

Щоб врятувати життя українських захисників та ефективно допомагати їм боронити нашу землю волонтери створили онлайн посібник для своїх колег. На сайті 140 статей і навчальних відео, в яких розповідають про те, де купувати якісні та надійні військові товари за оптимальною ціною. Усе поділено на категорії: від тактичної медицини й амуніції до дронів і приладів зв’язку.

За місяць онлайн посібник буде доступний українською та англійською мовами для усіх охочих. Розробники далі робитимуть свою справу та залучатимуть нових експертів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вінницьких студентів, які підтримують ЗСУ дизайнерськими павербанками.

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