Наша маленька україночка: як трирічна Надійка збирає не лише перегляди на відео, але й кошти для ЗСУ

Кулінарний блог, де готують борщ, смажать млинці та випікають пироги набирає популярності. Нічого б особливого, але все це робить трирічна дитина.

Під керівництвом мами Надійка вже встигла стати дуже популярною та навіть допомогла зібрати гроші на цінне обладнання для військовослужбовців.

Зараз Надія — зірка українського інтернету, яка дуже любить готувати. Її кумедні й щирі перепитування піднімають настрій мільйонам людей.

Мама дівчинки Людмила знімає та монтує відео із донькою для соцмереж. Це окрема робота. Каже, що бавитися з кухонним приладдям дівчинка почала давно, але найбільше любить місити тісто.

Перше відео із готуванням мама зняла півроку тому. За цей час дівчинка навчилася багато чому.

Тепер прихильники Надії засипають родину проханнями приготувати різні страви. Але мама дівчинки каже, що поки роблять щось дуже просте, бо безпека дитини — найважливіше.

Блог маленької Надії дивляться навіть на фронті. Військові знімають із нею дуети та надсилають подарунки. Така популярність допомогла зібрати гроші на дрон для оборонців, який вже скоро має прибути до України.

Людмила каже: якщо люди й далі відправлятимуть гроші — продовжать закупати речі для фронту.

Наразі допомога армії — це дуже важливо. І якщо в мене є хоч маленька можливість допомогти — я дуже рада.

Надія хоч поки й не розуміє, що таке війна, але щиро радіє допомозі. А ще чітко пояснює, чому необхідно ходити в укриття під час повітряної тривоги та хто саме захищає її на фронті. Однак у розмові свою фірмову фразу дівчинка приберігає насамкінець.

Ваша маленька україночка!

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