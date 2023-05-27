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Наша маленька україночка: як трирічна Надійка збирає не лише перегляди на відео, але й кошти для ЗСУ

Аліна Суюндукова, журналістка програми Вікна-новини 27 Травня 2023, 08:00

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