Наша маленькая украиночка: как трехлетняя Надя собирает не только просмотры на видео, но и средства для ВСУ

Кулинарный блог, где готовят борщ, жарят блины и выпекают пироги, набирает популярность. Казалось бы, ничего особенного, но все это делает трехлетний ребенок.

Под руководством мамы Надя уже успела стать очень популярной и даже помогла собрать деньги на ценное оборудование для военнослужащих.

Сейчас Надежда — звезда украинского интернета, которая очень любит готовить. Ее забавные и искренние расспросы поднимают настроение миллионам людей.

Мама девочки Людмила снимает и монтирует видео с дочерью для соцсетей. Это отдельная работа. Говорит, что играть с кухонными принадлежностями девочка начала давно, но больше всего любит месить тесто.

Первое видео с приготовлением мама сняла полгода назад. За это время девочка научилась многому.

Теперь поклонники Надежды засыпают семью просьбами приготовить разные блюда. Но мама девочки говорит, что пока делают что-то очень простое, потому что безопасность ребенка — самое важное.

Блог маленькой Надежды смотрят даже на фронте. Военные снимают с ней дуэты и отправляют подарки. Такая популярность помогла собрать деньги на дрон для защитников, который уже скоро должен прибыть в Украину.

Людмила говорит, если люди будут и дальше отправлять деньги — продолжат закупать вещи для фронта.

Сейчас помощь армии — это очень важно. И если у меня есть хоть маленькая возможность помочь — я очень рада.

Надя хоть пока и не понимает, что такое война, но искренне радуется помощи. А еще четко объясняет, почему необходимо ходить в укрытие во время воздушной тревоги и кто именно защищает ее на фронте. Однако в разговоре свою фирменную фразу девочка приберегает наконец.

Ваша маленькая украиночка!

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