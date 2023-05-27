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Наша маленькая украиночка: как трехлетняя Надя собирает не только просмотры на видео, но и средства для ВСУ

Алина Суюндукова, журналистка программы Викна-Новости 27 мая 2023, 08:00

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Наша маленькая украиночка: как трехлетняя Надя собирает не только просмотры на видео, но и средства для ВСУ
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