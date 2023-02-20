Нашему ребенку подарили крылья! История маленького писателя, чья книга дарит силы и вдохновение

Пока страхи и тревоги проникали в детские сны, из границы надвигалась захватническая армия. Когда вокруг стали взрываться снаряды, а родной город Сумы девятилетнему Илье стал напоминать Чернобыль, единственным лучом света стала небольшая сказка маленького писателя. Об этом рассказывает издание Цукр.

На улицах никого не было, тишина, почти все магазины закрыты, а в открытых товары почти отсутствуют. Я спросил маму: “А что, так начнется Голодомор?” Она не могла найти ответа, никто не знал.

Дни были пропитаны беспросветной тьмой, вокруг раздавались выстрелы и взрывы снарядов. Мальчик делится, что ему тогда было страшно, поэтому плакал и прижимал к себе игрушечного кабанчика, о котором незадолго до 24 февраля написал собственную сказку.

Илья давно начал увлекаться письмом. Первую историю написал для родителей. Сам говорит, что сейчас понимает, какие там были недостатки, но радуется, что маме с папой понравилось, и они поддержали его.

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Прототипов для своих героев маленький писатель выбирает до сих пор из своих мягких игрушек. Так одними из первых персонажей стали бурундучки, а уже позже — кабанчик, во время полномасштабной войны оказавшийся еще и утешением для мальчика.

Кабанчик стал самой любимой игрушкой! И вот я начал писать историю, которую задумал.

Как раз первые несколько разделов были готовы, в школе объявили конкурс, по итогам которого книги победителя должны были отправить больным детям. Илья понял, что это отличная возможность улучшить настроение других, и продолжил работу над своей историей.

Первый вариант книги был написан от руки. Сам девятилетний писатель выводил каждую букву повествования, делал пометки и отмечал важные моменты маркером. Редактировала текст юного создателя его мама Светлана. А когда история была готова, отправилась на хранение в рюкзак в ожидании нового дня.

Но на следующее утро началась полномасштабная война, поэтому о книге забыли и ей пришлось долго ждать, чтобы попасть к своим читателям.

Спросил маму: “Мы все умрем?” А мама ответила: “Нет, сын, потому что твоя книга должна увидеть свет”.

Эти слова прозвучали в марте. Однако процесс выпуска книги начался только осенью, когда мальчик снова открыл рюкзак и нашел свою историю. Илья тогда сказал, что она никому не нужна. Мама настаивала на обратном, и нашла возможность выпустить книгу ее сына под названием Большое лесное приключение.

Когда они вместе начали заниматься подготовкой истории к печати, женщина заметила, как ребенок изменился. Илья работал с дизайнером по оформлению книги, вел серьезные дискуссии и восхищенно смотрел на первый макет обложки.

Помню момент, когда увидела титульную страницу на мониторе. Сын был рядом, я взглянула на него и увидела, как глазки увеличились и засияли. Знаете, та радость стоила всего на свете! — вспоминает Светлана.

В тот день, когда книгу уже опубликовали и первый тираж можно было забрать, мама с сыном договорились запустить воздушный шарик. Мальчик очень хотел загадать желание. Когда отпускал надувную звезду, сказал, что хочет, чтобы закончилась война.

И тут я расплакалась, потому что у детей подло и нагло забрали детство. Им пришлось преждевременно повзрослеть.

Сама же книга отправилась к тем, кому так стремился помочь Илья — больным детям в больнице Охматдет. Однако, как говорит мама писателя, эта работа и самому автору помогла, в частности справиться со стрессом.

Кроме того, произведение начало набирать популярность и получило немало одобрительных отзывов. Многие взрослые очаровывались настойчивостью мальчика, рассказывающего историю о том, как лесные зверьки искали своего друга.

Если сравнить все слова, сказанные и написанные ими с перышками, то получится, что нашему ребенку подарили крылья.

Война забрала в украинских малышей детство. А еще нанесла страшный след на их умы и души. Но справиться с этим может что-то совсем будничное и… детское. Читай, как украинская анимация может поддержать детскую психику.

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