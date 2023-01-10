Вдохновляет непреодолимая жажда знаний! История учителя из Днепра, который проводил урок на детской лестнице

Поменяла ли всех нас война, наверное, можно будет сказать только после победы Украины. Однако одно утверждать можно точно — она перевернула все представления о внешнем мире и комфорте с ног на голову, а когда-то важные вещи оказались пустяковыми.

Так, не столь необходимым оказался уютный класс для днепровского учителя информатики и физики Александра Черменского. Еще год назад фото педагога, сидящего с ноутбуком на детской лестнице, могло бы многих шокировать.

Но сейчас это уже более привычная вещь для украинцев, которые научились находить выход из любой ситуации. И все же, несмотря на такую своеобразную обыденность, поступок учителя изрядно порадовал и вдохновил его коллег.

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Все было, как всегда, мужчина пытался бороться с блэкаутом и без света проводить уроки в помещении школы с помощью мобильного интернета. Но на одном уроке Александр заметил, что связь теряется, из-за чего и пришлось идти на поиски лучшего сигнала.

Рядом была детская площадка, на которой, оказалось, неплохо ловил интернет. На удивление, лучше всего он работал на лестнице. Поэтому на ней изобретательный учитель просидел все 45 минут урока.

Именно на ней коллегу сфотографировал другой учитель, который тоже искал хорошую связь. Александр об этом написал на своей странице в соцсетях. Говорит, что такой формат урока его учащиеся восприняли хорошо. Сама же фотография быстро начала распространяться по сети и вдохновлять других педагогов.

Мне самому интересен был такой формат проведения урока, необычный формат. Да и учащиеся тоже это воспринимают очень хорошо и с положительными эмоциями.

Находить новые решения для необычных проблем Александру не привыкать, поскольку мужчина раньше работал в одном из банков заместителем департамента информационных технологий. Затем был начальником аналитического отдела сети супермаркетов.

Однако за все свои семь лет учительства понял, что больше всего гордится своими учениками. Особенно Александра начали вдохновлять дети сейчас, когда несмотря на сложные времена, они все равно испытывают непреодолимую жажду знаний.

— У детей бывает также нет возможности подключиться к конференции. У них также есть трудности, не у всех есть достаточная техническая возможность, интернет недостаточной интенсивности, но они подключаются, — рассказывает педагог.

А с такой гармонией и синергией в желаниях развиваться можно достичь невиданных высот.

И даже в столь сложные времена мы показываем на каждом шагу свою несокрушимость, и сейчас наше отношение — это не обстоятельства против нас, а мы над обстоятельствами.

И таких примеров учительской несокрушимости во время полномасштабной войны немало. Каждый учитель делает все возможное и невозможное, чтобы провести урок. Читай историю учительницы, которая несколько недель жила в харьковском метро.

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