Я ночевала не дома и уберегла психику — история учительницы, которая несколько недель жила в харьковском метро

Утро 24 февраля украинцы встретили в панике и тревоге. Первые дни и даже недели люди не покидали метро, ​​которое служило как укрытие. Приносили матрасы, одеяла и даже палатки, жили на станциях.

Анна — учительница из Харькова, работала с детьми прямо из метро. Она сразу спустилась в метро и провела там несколько недель, не поднималась в город без надобности. Она рассказала Виктории Андреевой из УП. Життя о том, как жили люди в метро.

Утро 24 февраля

Анна узнала о войне из социальных сетей. Тогда рекомендовали спуститься в укрытие, но люди не знали, где они находятся, и побежали в метро.

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— Первую ночь провели кто как: кто принес карематы, кто одеяла, некоторые сидели на лавочке.

Утром все пошли домой, потому что думали, что все. А я осталась, потому что думала — слишком рано, — рассказывает женщина.

Так и вышло. Уже в 11 утра люди начали снова прятаться в метро, ​​потому что начался обстрел города. Атмосфера в метро была напряженная: все нервничали, кто-то плакал. Нельзя было зарядить телефоны, ведь было всего несколько розеток. В туалеты были очереди.

— Пришло понимание, что война не закончится быстро и нам здесь придется остаться надолго. Первые три дня не хотелось ни есть, ни спать, ничего не хотелось, — говорит Анна.

Шли 14 км пешком по тоннелям метро

Через несколько дней станция метро, ​​где находилась Анна, наполнилась людьми — их было около тысячи. Здесь собирались те, кто хотел выехать из Алексеевки (район Харькова — ред.). Но поезда не ходили, людям приходилось пешком идти 14 км по тоннелям к вокзалу.

Были группы, которых вели полицейские или волонтеры. А были такие, кто решался идти своими силами. Часто работники станции говорили, что по всему тоннелю включен свет: “Если хотите, идите”, — делится учительница.

Но сама она осталась на станции, компанию ей составили бабушки. Они тоже приказывали своим детям и внукам уезжать, а затем и сами пытались выехать хотя бы в Харьковскую область.

Будни в метро

Анна обустроила себе рабочее место — стульчик за колонной в метро. Позже “переехала” в уголок в вагоне — в нем было темно и относительно тихо.

Она рассказывает, что в метро все жили в очередях: в туалет, зарядить телефон, вскипятить воду в чайнике.

Впоследствии люди принесли удлинители, кто-то микроволновку, еще чайники.

— Первые несколько ночей вход в метро не закрывали, так что мог зайти кто угодно. Через день-два люди начали возмущаться политике “открытых дверей”, ведь все были с ценными вещами и не чувствовали себя в безопасности, — говорит женщина.

Со временем харьковчане смогли определить график обстрелов. Россияне начинали наносить удары около 8 утра, а метро открывали в 6 утра. Было несколько часов, чтобы сходить домой.

Я “навещала” квартиру несколько раз в неделю. Успевала помыться, раз в неделю — помыть голову, — делится учительница.

Уроки из метро

— Я сидела в метро, ​​чтобы ничего не слышать. Там только ты новости читаешь, но не содрогаешься от каждого резкого звука. Я не ночевала дома и сохранила свою психику, — признается Анна.

Быт был сложным, но ее успокаивало то, что она была среди людей. Все общались и делились историями. А на 8 марта военные, находившиеся возле метро, ​​подарили всем женщинам на станции цветы. Так у Анны на рабочем месте появился букет тюльпанов.

— К счастью, директор частной школы, в которой я работаю, в первые дни на онлайн-планерке поделилась идеей переезда. Она объяснила план на ближайшее будущее, и стало спокойнее.

Поэтому у меня была цель и план, что мы будем делать дальше. Это успокаивало, что так не будет постоянно, — рассказывает учительница.

С 14 марта возобновились уроки. Анна общалась со своим первым классом. Уроки были в игровой форме, все рассказывали свои истории и делились переживаниями. Это было важно для детей.

Во второй половине марта женщина выехала из Харькова в Днепр, а затем — в ЕС. В августе вернулась в Харьков на несколько дней, чтобы забрать вещи.

Мои знакомые до сих пор живут и ночуют в метро.

Их палатки и матрасы стоят уже не на платформе, а сбоку, у входа. Там живут и те люди, которые остались без квартир, или кто боится возвращаться домой, — делится она.

Учительница едва пережила три ночи в Харькове, постоянно боялась взрывов и сирен.

— Лежишь и ждешь. А мысленно: “Хоть бы мимо!” Хорошо, что получилось уехать, а не осталась привыкать к войне, — признается она.

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