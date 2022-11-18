Рассказы

Я ночевала не дома и уберегла психику — история учительницы, которая несколько недель жила в харьковском метро

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 ноября 2022, 15:00
Історія вчительки з Харкова Анни, яка вела уроки з метро
Фото: Unsplash, Украинская Правда. Жизнь

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