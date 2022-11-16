Рассказы

За “неправильные” ответы стреляли в ноги: история мариупольца, вырвавшегося из блокады и пережившего допросы оккупантов

Даниэла Долотова, редактор сайта 16 ноября 2022, 21:00
Ігор Ільвутченко
Фото: Facebook, Unsplash

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