За “неправильные” ответы стреляли в ноги: история мариупольца, вырвавшегося из блокады и пережившего допросы оккупантов

Сейчас российские оккупанты объявили его в розыск. Игорь Ильвутченко успел выехать из блокадного Мариуполя за день до того, как захватчики начали внедрять фильтрационные лагеря

До этого мужчина прожил в окруженном городе более месяца. Под обстрелами волонтерил, развозил продукты, спасал людей и животных.

Еще с 2014 года Игорь привык волонтерить и помогать украинским военным, поэтому после начала полномасштабного вторжения принялся за привычное для себя дело.

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До 26 февраля даже продолжал поддерживать работу своего образовательного центра ІT-camp, где бесплатно обучали подростков из школ-интернатов, детских домов. В последний день работы ученики звонили по телефону, чтобы узнать, будут ли занятия.

Однако в целях безопасности образовательный процесс пришлось прекратить, а вот волонтерскую деятельность — усилить.

Пока волонтерский хаб работал, мы обеспечили едой более 25 тысяч человек в Мариуполе. Это не считая военных, полицию и другие подразделения.

Впоследствии в волонтерский хаб начали приходить люди, оставшиеся без дома. Тогда было принято решение организовать в помещении еще и шелтер для пострадавших.

Здание хаба находилось прямо в центре города, поэтому с каждым днем ​​волонтеры чувствовали, как смыкается кольцо вокруг них, а звуки взрывов и обстрелов усиливаются и подбираются все ближе.

17 марта соседние дома уже пылали. Затем, мужчина делится своими догадками, словно по наводке прилетел снаряд в склад со всеми продуктами. Ночью уже вторая ракета уничтожила все запасы медикаментов.

Российские оккупанты вошли в волонтерский хаб Игоря 19 марта. Всех, кто был тогда в помещении, взяли в заложники. Людей допрашивали, водили на расстрелы, всячески пытались запугать, чтобы узнать любую информацию.

Меня закрыли в комнате и военный сказал: “Если мне не понравятся твои ответы, я буду просто по тебе стрелять”. После этого предложения он начал стрелять мне под ноги.

Игоря допрашивали шесть раз. Сначала разные военные подразделения россиян. Мужчина вспоминает, что за это время по нему стреляли дважды или трижды.

Оккупанты были уверены, что Игорь военный, поскольку был одет в камуфлированную куртку, которую купил исключительно для рыбалки. Поэтому спрашивали, кто он, что делает, где видел военных и почему не боится выстрелов.

А что там бояться, если рядом с нами уже разорвалась бомба?

Мужчина делится, что ему повезло с тем, что никто из знакомых не сдал захватчикам всю информацию о нем. А особенно о его связи с украинскими защитниками.

Не получив никакой полезной для себя информации, оккупанты отпустили Игоря. Он понимал, что сделал все, что мог, поэтому решил попытаться выбраться из блокады.

Вспоминает, что до подконтрольной Украине территории добирался неделю. Сначала родители жены вывезли в поселок рядом с Мариуполем. Оттуда пешком дошел до соседнего населённого пункта. Пришлось пройти около 30 км.

Там переночевал на конюшне вместе с собакой. На последние деньги нашел перевозчика, возившего людей из Мангуша в Бердянск. Уже в местном спорткомплексе ждал с людьми эвакуационного автобуса пять или шесть дней.

Автобусы в Бердянск уже не пускали, разворачивали назад. Однако однажды Игорю повезло, и он смог выбраться. Вспоминает, что на пути в Запорожье было 12-13 блокпостов. На каждом выходить должны были все, показывать документы и татуировки.

Практически на следующий день после того, как уехал, оккупанты начали создавать фильтрационные лагеря.

Сейчас Игорь признается, что от его дома осталась только коробка. Из-за обстрелов крыши не осталось, так что внутри квартиры уже ничего не напоминает о прошлой жизни. Поэтому строит новое будущее — уже во Львове вместе со своей семьей, а о доме в Мариуполе только вспоминает.

Когда уходил оттуда, то попрощался. Понимал, что больше туда не вернусь.

Мариупольцы из-за войны России потеряли все, что имели в родном городе. Одним из таких является Никита Леуцкий, который в городе имел свое кафе. Читай историю бизнесмена из Мариуполя.

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