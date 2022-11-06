Зашел домой, вижу кровь на стенах и полу: история бизнесмена из Мариуполя, который возродил дело в Днепре

Мариупольцы из-за войны России потеряли все, что имели в родном городе. Одним из таких является Никита Леуцкий, который в городе имел свое кафе. Он любил Мариуполь, любил свою семью, жизнь и собственное дело. Война забрала у него привычную жизнь.

Однако после переезда в Днепр, судьба дала ему второй шанс, которым он воспользовался. Жаль, что ради этого пришлось пройти настоящий ад.

Историю о молодом бизнесмене рассказала журналистка УП.Життя Виктория Ярыжко.

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Первые бомбардировки и галлюцинации

Никита начал работать еще в 19 лет. Признается: благодаря настойчивости он с партнерами уже имел кафе и бар. Все было замечательно до 24 февраля, пока Россия не пошла большой войной против Украины и ее народа. Первый снаряд в то утро попал прямо в дом напротив его кофейни.

Работники, их родственники и обычные люди первые несколько дней ночевали в подвале именно того кафе. И с каждым днем ​​их становилось все больше.

К нам постоянно приходили разные незнакомцы из опасных районов Мариуполя, надеясь на “зеленый коридор”, которого не существовало. Они направлялись в центр города, где их разворачивали, а возвращаться было уже некуда, — вспоминает Никита.

Но мариупольцы верили, что все это ненадолго. Первым звоночком стало то, что после очередного удара в городе исчезло электроснабжение на двое суток. После восстановления россияне нанесли удар по критической инфраструктуре — и свет исчез уже навсегда.

— Сидя в подвале, мы все ждали конца. Потому что исчезло все: газ, свет, связь. А над нами была авиация.

После очередного удара, окна в его кафе выбило и по стенам подступал мороз, который пробирал до костей. К тому же все боялись, чтобы в здание не вошел кто-то посторонний, поэтому придумали ночное дежурство на входе.

Никита дежурил с 23 до 3 часов. Он вспоминает, как сидел на лестнице в подвале: окна завесили простынями и тем, что было под руками, но это не спасало.

Куртки никто даже не снимал, потому что заболеть в таких условиях означало умереть — без лекарств, тепла и воды.

Самые смелые и выносливые ходили за водой: единственные кроссовки мокли и покрывались льдом, а пальцы от мороза не могли разогнуться. Чтобы вскипятить воду, приходилось рубить дрова под открытым небом, когда над головой гудят самолеты.

От постоянного недосыпа Никита стал видеть галлюцинации, и это пугало.

Ты смотришь во тьме на лицо товарища, а перед тобой сидит старик. Встряхиваешь головой и потом понимаешь, что это привидилось. Так повторяется почти каждую ночь.

В то же время, ко всем бедам, в укрытии быстро заканчивались продукты. Приходилось выдавать треть привычной порции, потому что никто с собой ничего не брал в надежде, что откроют зеленый коридор. Мужчина вспоминает, что однажды его товарищ принес в убежище пол палки колбасы — для людей это было настоящим наслаждением.

В такой атмосфере люди в подвале даже успели породниться, становились друзьями, рассказывали всевозможные истории с детства и предыдущей, мирной жизни. Люди могли даже учиться чему-то новому: играли на гитаре, парировали в шахматах — и это при условии, что в подвальном помещении на 45 квадратов находилось 35 человек.

Эвакуация из ада

На 21 день войны в укрытие пришел отец Никиты, также живший в Мариуполе. Сообщил, что их квартиры больше нет — россияне обстреляли дом. Все решили выбираться из города.

— Садясь в машину, папа сказал мне: “Как приедем домой, не пугайся — в доме два трупа”.

Первый мой вопрос: Мама жива? Ответом было “Да”, и мы выехали.

По дороге домой россияне обстреляли автомобиль, на котором ехали Никита с отцом. Они чудом выжили и уехали, но вслед еще слышали автоматную очередь.

Когда они добрались до дома родителей, Никита вдруг прозрел: весь город был разрушен.

— Дом друзей семьи разрушен, как и сотни вокруг. Все горит, электрические столбы и деревья лежат на дороге, догорают автомобили и дома, всюду провода и военная техника. Забежав домой, я вижу кровь на стенах и полу.

В подвале дома парень увидел свою маму — живую и здоровую. Так он узнал, что в дом попали несколько снарядов, убивших молодую мать с ребенком.

Люди пытались спасти как можно больше детей: в обычный Ланос людей влезло очень много. Замотали окна пленкой и тронулись. Семье Никиты повезло найти убежище в Днепре, где парень сразу же пошел волонтером: готовил еду для таких же переселенцев, как и он сам. Волонтерским центром служил ресторан, не работавший с начала войны.

— Однажды за ужином там мы познакомились с человеком — он был военным. Мы рассказали ему свою историю: как имели свои кофейни в Мариуполе и как потеряли их, остались без копейки в кармане. Выслушав нас, этот человек встал и сказал: “Работайте здесь!”. Оказалось, это был владелец ресторана, — рассказывает Никита.

Так и вышло: Никита Леуцкий с командой стали развивать пиццерию в Днепре. Теперь они помогают ВСУ и ждут победы над россиянами, которые так нагло украли у них привычную жизнь.

Каждого из нас война внутри разорвала на миллионы кусочков. Однако нельзя сдаваться, нужно идти вперед! Поддерживаем друг друга и ждем победы!

Главное фото: УП.Життя

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