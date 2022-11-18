Розповіді

Я ночувала не вдома і вберегла психіку — історія вчительки, яка кілька тижнів жила в харківському метро

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Листопада 2022, 15:00
Історія вчительки з Харкова Анни, яка вела уроки з метро
Фото: Unsplash, Українська Правда. Життя

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