Розповіді

Надихає непереборна жага до знань у дітей! Історія вчителя з Дніпра, який проводив урок на дитячій драбині

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 10 Січня 2023, 09:00
Олександр Черменський

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