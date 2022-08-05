Люди

Продовжував навчати дітей навіть в окупації — вчитель з Херсона організував онлайн-школу з фізики

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 05 Серпня 2022, 13:00

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