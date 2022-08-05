Продовжував навчати дітей навіть в окупації — вчитель з Херсона організував онлайн-школу з фізики

Він вчив дітей фізики навіть у російській окупації, а як евакуювався — організував з колегами онлайн-школу. До дистанційних уроків долучилися й ті учні, які виїхали за кордон, і ті, які лишилися в Україні.

Завідувач кафедри фізики Херсонського фізико-технічного ліцею Максим Пашко каже, що така школа — не лише про навчання. Вона допомагає тримати зв’язок з дітьми у складний час.

Освіта проти російського мороку

На початку окупації області херсонці активно намагалися протистояти російським військовим та виходили на мітинги. Та потім окупанти почали розправи над активістами.

Ті, хто не погоджувався з ними працювати, — зникали. Було жахливо виходити на вулицю. Як інакше, бо постійно обшукували авто й телефони, — згадує викладач.

Та сидіти без діла він не зміг, тому став волонтерити: допомагав розвозити їжу та ліки. А вечорами працював онлайн з дітьми — викладав свій предмет.

Вибратись з окупованого Херсона Максиму вдалося лише з четвертої спроби 30 квітня. Та з учнями він зв’язок не втратив.

Коли програма в ліцеї закінчилася, він вирішив організувати з колегами онлайн-школу з фізики. Бо діти просили.

Ні в Австрії, ні в Бельгії, ні у Великій Британії немає таких шкіл, де так, як ми, займаються з дітьми точними науками. Їхній мозок починає просто деградувати, — каже вчитель.

Друзі-викладачі, які виїхали за кордон, допомогли отримати грант. І Максим разом з колегами з Харкова започаткував онлайн-школу.

Тричі на тиждень по півтори-дві години там навчаються діти, поки що переважно з Херсонщини та Харківщини. Дехто виїхав з України, а дехто вчиться навіть в окупації.

Максим каже: херсонцям, які лишилися в області й хочуть надалі вчити дітей за українською програмою, окупаційна російська влада погрожує позбавленням батьківських прав.

Та все ж з вересня викладачі спробують організувати навчальний процес хоча б для тих, хто евакуювався.

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