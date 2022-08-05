Продовжував навчати дітей навіть в окупації — вчитель з Херсона організував онлайн-школу з фізики

Він вчив дітей фізики навіть у російській окупації, а як евакуювався — організував з колегами онлайн-школу. До дистанційних уроків долучилися й ті учні, які виїхали за кордон, і ті, які лишилися в Україні.
Завідувач кафедри фізики Херсонського фізико-технічного ліцею Максим Пашко каже, що така школа — не лише про навчання. Вона допомагає тримати зв’язок з дітьми у складний час.
На початку окупації області херсонці активно намагалися протистояти російським військовим та виходили на мітинги. Та потім окупанти почали розправи над активістами.
Ті, хто не погоджувався з ними працювати, — зникали. Було жахливо виходити на вулицю. Як інакше, бо постійно обшукували авто й телефони, — згадує викладач.
Ті, хто не погоджувався з ними працювати, — зникали. Було жахливо виходити на вулицю. Як інакше, бо постійно обшукували авто й телефони, — згадує викладач.
Та сидіти без діла він не зміг, тому став волонтерити: допомагав розвозити їжу та ліки. А вечорами працював онлайн з дітьми — викладав свій предмет.
Вибратись з окупованого Херсона Максиму вдалося лише з четвертої спроби 30 квітня. Та з учнями він зв’язок не втратив.
Коли програма в ліцеї закінчилася, він вирішив організувати з колегами онлайн-школу з фізики. Бо діти просили.
Ні в Австрії, ні в Бельгії, ні у Великій Британії немає таких шкіл, де так, як ми, займаються з дітьми точними науками. Їхній мозок починає просто деградувати, — каже вчитель.
Ні в Австрії, ні в Бельгії, ні у Великій Британії немає таких шкіл, де так, як ми, займаються з дітьми точними науками. Їхній мозок починає просто деградувати, — каже вчитель.
Друзі-викладачі, які виїхали за кордон, допомогли отримати грант. І Максим разом з колегами з Харкова започаткував онлайн-школу.
Тричі на тиждень по півтори-дві години там навчаються діти, поки що переважно з Херсонщини та Харківщини. Дехто виїхав з України, а дехто вчиться навіть в окупації.
Максим каже: херсонцям, які лишилися в області й хочуть надалі вчити дітей за українською програмою, окупаційна російська влада погрожує позбавленням батьківських прав.
Та все ж з вересня викладачі спробують організувати навчальний процес хоча б для тих, хто евакуювався.
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