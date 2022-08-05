Продолжал учить детей даже в оккупации — преподаватель из Херсона организовал онлайн-школу по физике

Он учил детей физики даже в российской оккупации, а когда эвакуировался — организовал с коллегами онлайн-школу. К дистанционным урокам присоединились и те ученики, которые выехали за границу, и те, кто остался в Украине.

Заведующий кафедрой физики Херсонского физико-технического лицея Максим Пашко говорит, что такая школа — не только об учебе. Она помогает поддерживать связь с детьми в сложное время.

Образование против русского мрака

В начале оккупации области херсонцы активно пытались противостоять русским военным и выходили на митинги. Но потом оккупанты начали расправы над активистами.

Те, кто не соглашался с ними работать, исчезали. Было ужасно выходить на улицу. Как иначе, потому что постоянно обыскивали автомобили и телефоны, — вспоминает преподаватель.

Но сидеть без дела он не смог, поэтому стал волонтером: помогал развозить еду и лекарства. А по вечерам работал онлайн с детьми — преподавал свой предмет.

Выбраться из оккупированного Херсона Максиму удалось только с четвертой попытки, 30 апреля. Однако с учениками он связь не потерял.

Когда программа в лицее закончилась, он решил организовать с коллегами онлайн-школу по физике. Потому что дети просили.

Ни в Австрии, ни в Бельгии, ни в Великобритании нет таких школ, где, как мы, занимаются с детьми точными науками. Их мозг начинает просто деградировать, — говорит учитель.

Выехавшие за границу друзья-преподаватели помогли получить грант. И Максим вместе с коллегами из Харькова основал онлайн-школу.

Трижды в неделю по полтора-два часа там учатся дети, пока преимущественно из Херсонской и Харьковской областей. Некоторые уехали из Украины, а некоторые учатся даже в оккупации.

Максим говорит: херсонцам, которые остались в области и хотят в дальнейшем учить детей по украинской программе, оккупационные российские власти угрожают лишением родительских прав.

И все же с сентября преподаватели попытаются организовать учебный процесс хотя бы для тех, кто эвакуировался.

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