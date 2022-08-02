Активно лаштують та перевіряють укриття — на Закарпатті готуються до нового навчального року

На Закарпатті перевіряють укриття в школах та дитсадках. Тут готуються до нового навчального року в умовах війни. Очне навчання відновлять лише там, де сховища є і вони надійні. Усього на Закарпатті понад 1250 закладів освіти, та лише 81 з них має спеціально обладнані укриття.

Навчальний рік на Закарпатті

Навчальні заклади, які не мають укриттів, переобладнують під них підвали, цокольні та перші поверхи. Наразі лише чверть із пристосованих сховищ відповідають нормам.

Директори ужгородських шкіл, де немає укриттів, знайшли вихід — укладають договори з найближчими закладами, де такі захисні сховища є, щоб учні та вчителі ховалися там під час небезпеки.

Працювати очно дозволять лише тим закладам освіти, де є надійні захисні споруди. До комісії з перевірок входять працівники ДСНС, поліціянти, а також представники цивільного захисту.

Незалежно від закладу освіти — ВНЗ, школи чи дитячі садки, керівники мають організувати безпечні сховища для персоналу та учнів, — зауважує начальник відділу ГУ ДСНС України в Закарпатській області Сергій Тур.

Укриття мають бути доступні в радіусі 100 м. Якщо їх не вистачатиме для учнів та студентів, навчання буде змішаним. Час для обладнання ще є. На облаштування укриттів міська влада Ужгорода виділила майже 7 млн грн.

На вимогу рятувальників укриття мають бути облаштовані так, щоб люди могли перебувати там безпечно 48 годин. Там має бути запас їжі, води, аптечки, вогнегасники та відповідні санітарні умови.

Усі недоліки мають бути усунені до 10 серпня, тоді розпочнеться ще одна хвиля перевірок.

Нагадаємо, через початок навчального року багато переселенців можуть лишитися без даху над головою. Читай, де тепер житимуть переселенці зі шкіл.

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