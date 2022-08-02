Україна

Активно лаштують та перевіряють укриття — на Закарпатті готуються до нового навчального року

Світлана Ковбиця 02 Серпня 2022, 08:00

Більше відео
0:04:28
Депортовані
1,5 млн українців насильно депортовано до РФ окупантами — чи є можливість повернутися?
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 2 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 2 серпня
0:02:52
обстріли Юліївки
Обстрілюють своїх: на город колишньої жительки РФ прилетів ворожий снаряд
Нафтогаз повідомив про технічний дефолт: якими будуть наслідки
Дефолт Нафтогазу: як це вплине на українців та чи зможе Україна закупити газ
Дивитись більше

Останні відео
0:04:10
солом'яні котики

Медичне “хрещення” від Солом’янських котиків — практика, яка рятує життя
0:04:28
Депортовані
1,5 млн українців насильно депортовано до РФ окупантами — чи є можливість повернутися?
0:03:52
На Закарпатті активно роблять укриття для школярів
Активно лаштують та перевіряють укриття — на Закарпатті готуються до нового навчального року
0:04:08
Волонтери
Зустрічають зі сльозами на очах та словами вдячності! Як волонтери допомагають оговтатись від окупації
0:06:19
Як українські актори займаються волонтерством
З молотка йдуть нагороди, реквізит та перші платівки легенд: як українські актори займаються волонтерством
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 2 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 2 серпня
0:03:20
Макулатура
Російськомовна література допомагає нищити окупантів — як це відбувається?
0:03:04
У метро провели аукціон, аби зібрати на допомогу ЗСУ
Туба від Javelin та марка, підписана Залужним. У метро провели аукціон, щоб зібрати кошти для ЗСУ
0:04:00
Як працюють центри підтримки ЯМаріуполь
Знайти допомогу можна від Сходу до Заходу! Як працюють центри підтримки ЯМаріуполь
0:02:52
обстріли Юліївки
Обстрілюють своїх: на город колишньої жительки РФ прилетів ворожий снаряд
Більше відео
Депортовані
Читати далі
1,5 млн українців насильно депортовано до РФ окупантами — чи є можливість повернутися?
Волонтери
Читати далі
Зустрічають зі сльозами на очах та словами вдячності! Як волонтери допомагають оговтатись від окупації

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь