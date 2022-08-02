Активно обустраивают и проверяют укрытия — на Закарпатье готовятся к новому учебному году

На Закарпатье проверяют укрытия в школах и детсадах. Здесь готовятся к новому учебному году в условиях войны. Очное обучение возобновят только там, где убежища есть и они надежны. Всего на Закарпатье более 1250 учебных заведений, и только в 81 из них есть специально оборудованные укрытия.

Учебный год на Закарпатье

Учебные заведения, где нет укрытий, переоборудуют под них подвалы, цокольные и первые этажи. Пока только четверть из приспособленных убежищ соответствуют нормам.

Директора ужгородских школ, где нет укрытий, нашли выход — заключают договоры с ближайшими заведениями, где есть такие защитные укрытия, чтобы ученики и учителя прятались там во время опасности.

Работать очно позволят только тем учебным заведениям, где есть надежные защитные сооружения. В комиссию по проверкам входят работники ГСЧС, полицейские, а также представители гражданской защиты.

Независимо от учебного заведения — ВУЗы, школы или детские сады, руководители должны организовать безопасные укрытия для персонала и учеников, — отмечает начальник отдела ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области Сергей Тур.

Укрытия должны быть доступны в радиусе 100 м. Если их не хватит для учеников и студентов, обучение будет смешанным. Время для оборудования еще есть. На обустройство укрытий городские власти Ужгорода выделили почти 7 млн грн.

Согласно требованиям спасателей укрытия должны быть обустроены таким образом, чтобы люди могли находиться там безопасно 48 часов. Там должен быть запас еды, воды, аптечки, огнетушители и соответствующие санитарные условия.

Все недостатки должны быть устранены до 10 августа, потом начнется еще одна волна проверок.

Напомним, из-за начала учебного года многие переселенцы могут остаться без крыши над головой. Читай, где теперь будут жить переселенцы из школ.

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