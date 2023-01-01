Украинская анимация для детей и родителей: психологическая поддержка и уроки коммуникации

Война забрала в украинских малышей детство. А еще нанесла страшный след на их умы и души. Но справиться с этим может что-то совсем будничное и… детское.

Как пережить эвакуацию, как не бояться воздушных тревог и уметь овладеть собой — психологические анимации для детей на такие темы создала команда украинских психологов и мультипликаторов. Семь мультфильмов и колыбельных будут полезны и для малышей, и для взрослых: они учат общаться с детьми в трудное время и главное — правильно их успокаивать.

Этот проект удалось реализовать при финансовой поддержке Европейского культурного фонда.

Сейчас также смотрят

На работу о миссии мамы во время эвакуации из опасности в тихое место режиссер Леонид потратил два месяца. Все детали анимации он изготовил из фетра, чтобы придать работе тепла и уюта.

За полгода пять команд из разных городов Украины создали семь анимационных работ. Все сценарии они обсуждали с психологами, чтобы качественно рассказать о правильности действий родителей в стрессовых ситуациях.

Такой проект хотели воплотить именно из-за понимания: во время войны больше всего страдают дети. Все эти ролики можно найти на странице социальных сетей, среди которых — Імаго. А еще режиссеры делятся, что уже имеют идеи и для последующих анимаций, вот только ждут финансирования.

Поддерживать детей в первую очередь стоит родителям. Многие из них знают об израильской системе психологической помощи детям, которые пережили военные действия, но возможно ли это воплотить в украинских реалиях? Об этом мы писали в нашем эксклюзивном материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!