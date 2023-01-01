Українська анімація для дітей та батьків: психологічна підтримка та уроки комунікації

Війна забрала в українських малюків дитинство. А ще — нанесла страшний слід на їхні розуми та душі. Та впоратися з цим може дещо зовсім буденне та… дитяче.

Як пережити евакуацію, як не боятися повітряних тривог і вміти себе опанувати — психологічні анімації для дітей на такі теми створила команда українських психологів і мультиплікаторів. Сім мультфільмів і колискових будуть корисними і для малечі, і для дорослих: вони навчають поводитися з дітьми у скрутний час та головне — правильно їх заспокоювати.

Цей проект вдалося реалізувати за фінансової підтримки Європейського культурного фонду.

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На роботу про місію мами під час евакуації з небезпеки до тихого місця режисер Леонід витратив два місяці. Усі деталі анімації він виготовив з фетру, щоб додати роботі тепла та затишку.

За півроку п’ять команд із різних міст України створили сім анімаційних робіт. Усі сценарії вони проговорювали з психологами, щоб якісно розповісти про правильність дій батьків у стресових ситуаціях.

Такий проект хотіли втілити саме через розуміння: під час війни найбільше страждають діти. Усі ці ролики можна знайти на сторінці соціальних мереж, серед яких — Імаго. А ще режисери діляться, що вже мають ідеї для наступних анімацій, от тільки чекають на фінансування.

Підтримувати дітей першочергово варто батькам. Багатьом з них відомо про ізраїльську систему психологічної допомоги дітям, які пережили воєнні дії, але чи можливо це втілити в українських реаліях? Про це ми писали в нашому ексклюзивному матеріалі.

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