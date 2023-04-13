Скоро уже будет Пасха, так что заказывайте мяско — как маленький мальчик стал популярным на всю Украину

Маленькие украинцы напоминают нам, что скоро Пасха. В социальных сетях завирусилось видео, где мальчик Матвей помогал папе продавать овощи, мясо и сыр через страницу в Тик-Ток. Читай о видео Скоро уже будет Пасха, так что заказывайте мяско в нашем материале.

Скоро уже будет Пасха: песня и видео мальчика из TikTok, которое облетело всю Украину

Маленького маркетолога зовут Матвей Брус. В Тик-Ток видео он предлагал людям покупать домашние продукты, которые производит его семья. Сотни тысяч украинцев восхищаются им, ведь такой метод продаж довольно оригинальный и чрезвычайно милый.

Вскоре канал Мюсли UA создал ремикс с этим видео и песню, которая приобрела популярность среди пользователей сетей. О маленьком мальчике знает вся Украина. А на оригинальном видео уже более 10 млн просмотров.

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Украинцы снимают видео под слова мальчика о своих домашних любимцах, приготовлении к праздникам, рецептах куличей и другие. Даже украинские военные на фронте оценили талант Матвея и снимают танцы под песню.

Сам пятилетний маркетолог родом из Черкасской области. Родители Матвея радуются успеху и говорят, что песня им нравится. К популярности мальчик относится спокойно.

Родители Матвея и дальше будут продавать продукты таким образом. В комментариях изданию Обозреватель отец Матвея рассказал:

— Это стало полной неожиданностью. Да, Матвей знает о популярности видео, но он к этому относится совершенно спокойно. Для него в популярности нет ничего особенного. Все соседи и друзья тоже знают о нас, подписаны на мой канал и радуются нашим успехам.

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Фото: Tik Tok