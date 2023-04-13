Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м’яско — як маленький хлопчик став популярним на всю Україну

Маленькі українці нагадують нам, що незабаром Великдень. У соціальних мережах завірусилось відео, де хлопчик Матвій допомагав татові продавати овочі, м’ясо та сир через сторінку в Тік-ток. Читай про відео Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м’яско в нашому матеріалі.

Скоро вже буде Пасха: пісня та відео хлопчика з TikTok, яке облетіло всю Україну

Маленького маркетолога звати Матвій Брус. У Тік-Ток відео він пропонував людям купувати домашні продукти, які виготовляє його родина. Сотні тисяч українців замилувалися ним, адже такий метод продажу є доволі оригінальним та надзвичайно милим.

Невдовзі канал Мюслі UA створив ремікс з цим відео та пісню, яка набула популярності серед користувачів мереж. Про маленького хлопчика знає вся Україна. А на оригінальному відео вже понад 10 млн переглядів.

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Українці знімають відео під слова хлопчика про своїх домашніх улюбленців, приготування до свят, рецепти пасок тощо. Навіть українські військові на фронті оцінили талант Матвія та знімають танці під пісню.

Сам п’ятирічний маркетолог родом з Черкащини. Батьки Матвія радіють успіху та кажуть, що пісня їм до вподоби. До популярності хлопчик ставиться спокійно.

Батьки Матвія і далі будуть продавати продукти таким чином. У коментарях виданню Обозреватель батько Матвія розповів:

— Це стало цілковитою несподіванкою. Так, Матвій знає про популярність відео, але він до цього ставиться абсолютно спокійно. Для нього в популярності немає нічого особливого. Всі сусіди й друзі теж знають про нас, підписані на мій канал і радіють за наші успіхи.

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Фото: Tik Tok