Блогерство, тільки навпаки? Що означає #deinfluenсing та чи здатний цей тренд перевернути світ реклами

Ті, хто активно слідкує за блогерами в соцмережах, мабуть, точно помітили, як часто інфлюенсери публікують рекламу та всілякими способами намагаються заохотити своїх читачів купувати ті чи інші продукти.

Однак продукти, навколо яких штучно створили ажіотаж, не завжди бувають якісними та безпечними. Тож TikTok заполонив новий тренд — деінфлюенсинг.

Видання ELLE розібралось, що це за тенденція та чи може вона змінити світ реклами та блогінгу.

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Що означає #deinfluenсing

Деінфлюенсинг почався зі скандалу навколо відомої б’юті-блогерки Мікайли Ногейри. В одному зі своїх відео вона показала приголомшливий ефект від туші одного з брендів, що здавався зовсім нереалістичним.

Згодом виявилось, що жінка видала накладні вії за результат від туші. Це, звісно, обурило підписників блогерки, адже вона ввела в оману свою аудиторію та продемонструвала неповагу до своїх прихильників.

Так і з’явився деінфлюенсинг — рух, який закликає людей не купувати розпіарені блогерами товари, критично ставитись до будь-якої реклами та відмовитись від надмірного споживання.

Якщо інфлюенсери показують лише плюси продукції, яку рекламують, то деінфлюенсери навпаки — виявляють недоліки та попереджають людей про можливі негативні наслідки від користування тим чи іншим товаром.

Очікується, що так аудиторія робитиме менше імпульсивних покупок та більше зважуватиме всі “за” та “проти” продуктів. Натомість блогери ретельніше ставитимуться до рекламодавців, більше цінуватимуть своїх підписників та будуть з ними більш відвертими.

Хоч цей тренд може змінити форму та подачу реклами, повністю знищити її не вдасться. Наразі ролики з хештегом #deinfluenсing набрали майже 300 млн переглядів й надалі набирають популярності.

За весь період повномасштабного вторгнення росіян — українці неодноразово стикалися з проблемою блокування публікацій у соцмережах.

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