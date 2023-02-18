Інформаційний вакуум соцмереж: чому видаляють дописи про війну та як протидіяти російським ботам

За весь період повномасштабного вторгнення росіян — українці неодноразово стикалися з проблемою блокування публікацій у соцмережах.

Більшість постів про геноцид українців у Бучі, про ракетні удари по Краматорську, Вінниці — усе це маркували як чутливий контент та мову ворожнечі.

У соцмережах утворився інформаційний вакуум, а Facebook і досі видаляє дописи з подробицями та доказами звірств росіян в Україні. Мовляв, це порушує норми спільноти.

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Плюс, добряче допомагають у блокуванні проукраїнських публікацій армія російських ботів. Вони вже навчилися обходити алгоритми соцмереж.

Компанія вибудувала певні алгоритми згідно з якими й вирішує, чи блокувати контент, чи ні. Переважно це слова-маркери. Наприклад, синоніми до слова росіяни та усі можливі епітети, які підкреслюють їхню провину.

Однак якщо проукраїнськи налаштовані користувачі завжди отримують блокування за подібне, то пропаганда Кремля навчилася обходити ці правила та успішно просуває свої наративи через сотні тисяч ботів.

Та інструмент боротьби з цим — з’явився. Його запропонували у Центрі протидії дезінформації.

Одним із варіантів розв’язання проблеми є зміна алгоритмів, аби українці могли розповідати правду про війну, а російські боти не мали впливу на цей контент. Але Meta з цим не поспішає, адже не хоче втрачати російський ринок.

Допомогти може глобалізація проблеми та загроза реальної відповідальності для корпорації-гіганта. Тому Центр протидії дезінформації РНБО разом із європейськими партнерами будуть збирати докази неправомірного блокування акаунтів та постів у соцмережах, а потім все це нададуть для розгляду Європейській Раді. І тоді Марку Цукербергу доведеться зреагувати.

До центру надійшло вже понад сотню заявок. Та для реального впливу на ситуацію потрібно більше. Тому якщо ти зіткнувся чи зіткнулась з подібною несправедливістю, заповнюй анкету за посиланням.

Канали у соцмережах та скролінг новин стали щоденною рутиною для мільйонів українців. Але часто-густо звичайній людині складно відрізнити достовірну інформацію від фейку чи так званої качки. Читай, як не поширювати фейки у соцмережах.

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