Информационный вакуум соцсетей: почему удаляют посты о войне и как противодействовать российским ботам

За весь период полномасштабного вторжения россиян — украинцы неоднократно сталкивались с проблемой блокирования публикаций в соцсетях.

Большинство постов о геноциде украинцев в Буче, о ракетных ударах по Краматорску, Виннице — все это маркировали как чувствительный контент и язык вражды.

В соцсетях образовался информационный вакуум, а Facebook до сих пор удаляет сообщения с подробностями и доказательствами зверств россиян в Украине. Будто бы это нарушает нормы сообщества.

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Плюс, здорово помогают в блокировании проукраинских публикаций армия российских ботов. Они уже научились обходить алгоритмы соцсетей.

Компания выстроила определенные алгоритмы, согласно которым и решает, блокировать ли контент или нет. В основном это слова-маркеры. Например, синонимы к слову россияне и все возможные эпитеты, которые подчеркивают их вину.

Однако если проукраински настроенные пользователи всегда получают блокирование за подобное, то пропаганда Кремля научилась обходить эти правила и успешно продвигает свои нарративы через сотни тысяч ботов.

Но инструмент борьбы с этим появился. Его предложили в Центре противодействия дезинформации.

Одним из вариантов решения проблемы является изменение алгоритмов, чтобы украинцы могли рассказывать правду о войне, а российские боты не оказывали влияния на этот контент. Но Meta с этим не торопится, потому что не хочет терять российский рынок.

Помочь может глобализация проблемы и угроза реальной ответственности корпорации-гиганту. Поэтому Центр противодействия дезинформации СНБО вместе с европейскими партнерами будут собирать доказательства неправомерной блокировки аккаунтов и постов в соцсетях, а затем все это предоставит для рассмотрения Европейскому Совету. И тогда Марку Цукербергу придется среагировать.

В центр поступило уже более сотни заявок. Но для реального влияния на ситуацию нужно больше. Поэтому, если ты столкнулся или столкнулась с подобной несправедливостью, заполняй анкету по ссылке.

Скроллинг соцсетей и новостных лент стали ежедневной рутиной для миллионов украинцев. Однако обычному человеку сложно отличить достоверную информацию от фейка или так называемой утки. Читай, как не распространять фейки в соцсетях.

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