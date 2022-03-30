Срочный сбор средств, или как не распространять фейки в соцсетях

Скроллинг соцсетей и новостных лент стали ежедневной рутиной для миллионов украинцев. Однако обычному человеку сложно отличить достоверную информацию от фейка или так называемой утки.

Клинический психолог Алина Касилова дала несколько советов, как это сделать и как не распространять информационные вбросы в своих соцсетях.

Информация или провокация

Старайтесь потреблять информацию разумно и задайте себе вопрос: есть ли в сообщении эмоциональный окрас?

Во время войны особенно важно читать и распространять только ту информацию, которая опирается на факты — конкретные цифры, статистику, графики, имена реальных людей.

Негатив и торопливость

Чаще всего эмоционально окрашенная информация вызывает у нас тревогу, отчаяние, беспокойство, панику. Именно этим удачно манипулируют дезинформаторы, ведь одна из их целей — посеять разочарование среди украинцев.

Спроси себя, как эта информация на тебя влияет? Что ты чувствуешь? Слишком сильная эмоциональная реакция поможет определить информационный вброс.

Кроме того, мошенники часто используют фразы по типу “максимальный репост”.

Также обращайте внимание на то, есть ли в сообщениях акцент на срочности. Например, информация о “срочном сборе средств” должна вас насторожить. Не стесняйтесь просить документы для подтверждения сбора средств для конкретных целей.

Польза

Советы ограничить потребление информации о войне слышны с первых ее дней. Сейчас важно спрашивать себя: полезна ли для меня эта информация?

Мы советуем потреблять умеренное количество контента о событиях в Украине и регионах (информационная картина дня), а также читать практичные советы в той или иной ситуации. Именно их можно найти на сайте Вікон.

Источник информации

Не забывайте и об источниках информации. Субъективное мнение конкретного человека может ввести вас в заблуждение.

Советуем потреблять информацию из официальных источников, перечень которых указываем ниже, а также обращать внимание на первоисточники новостей СМИ.

Официальные источники информации во время войны:

Офис Президента Украины;

Генеральный штаб ВСУ;

Кабинет Министров Украины;

Министерство обороны Украины;

Министерство внутренних дел;

Национальная полиция Украины;

ГСЧС;

Сухопутные войска ВСУ;

Военно-морские силы ВСУ;

Территориальная оборона ВСУ;

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности;

Ukraine Now.

А мы напоминаем, что за распространение некоторого рода информации можно получить уголовную ответственность от 3 до 12 лет. Читай, что нельзя постить в соцсетях, по ссылке.