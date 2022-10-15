Знову приховали твій допис про війну? Читай, як уникнути блокування в соцмережах та вийти з бану

З початку повномасштабної війни багато українців скаржаться на те, що соцмережі Facebook та Instagram, які входять до компанії Meta, обмежують та приховують їхні дописи про воєнні злочини росіян.

Річ у тому, що політика холдингу має табу на фото, відео та текст, які потенційно можуть викликати в інших користувачів дискомфорт.

Тож алгоритми соцмереж автоматично блокують “неприйнятний” контент. Якщо ти поширюєш світлини з мертвими тілами чи закликами вбити конкретних людей, то ризикуєш потрапити “під санкції”.

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Експерт з інтернет-технологій Максим Саваневський розповів в ефірі Українського Радіо, як убезпечити свої дописи та вийти з бану у Facebook та Instagram.

Як уникнути блокування в соцмережах

Загалом потрібно пам’ятати, що правила спільноти Meta забороняють:

пропаганду ненависті та підбурювання;

шахрайство;

залякування та приниження;

зображення насильства та жорстокість;

ілюстрацію сексуальної активності;

порушення авторського права.

Тому у своїх дописах не варто вживати слова “русня”, “кацапи”, “москалі”, “рашисти” тощо. Це може бути розцінено як ненависть до конкретної національності.

І байдуже на сам контекст повідомлення. Адже його аналізують алгоритми, а не модератори.

Також уникай фраз типу “треба знищити Росію/Кремль”, “вб’ємо Путіна/Шойгу/Лаврова”, “спалимо росіян” тощо. Інакше є дуже висока ймовірність заблокування контенту.

Якщо ти хочеш донести своїй аудиторії саме таке послання, то вживай нейтральні синоніми, перефразуй свої слова або замінюй певні букви іншими символами.

Що ж до фото та відео, то перш ніж їх опублікувати, проаналізуй контент самостійно. Фрагменти, які можуть вважатись “неприйнятними”, розмий за допомогою відео- та фоторедакторів.

Як розблокувати свій акаунт

Якщо користувач регулярно порушує стандарти соцмереж, то його акаунт можуть заблокувати. Відновити його можна лише шляхом подачі апеляції.

Наразі Meta не має офіційного представництва в Україні, тому інші методи комунікації з компанією для українців відсутні.

Утім Саваневський пояснює, що здебільшого соцмережі ігнорують апеляції, навіть якщо вони виправдані. І це зовсім не залежить від статусу блогера чи кількості його підписників.

Крім того, російські модератори роблять усе можливе, щоб блокувати дописи українців. Це потрібно для того, щоб інформація про воєнні злочини РФ не поширювалась у світі.

Це робиться для того, щоб користувачі на Заході не бачили всіх жахіть, які відбуваються в Україні.

Рішення урядів західних країн щодо надання допомоги Україні дуже сильно залежить від того, які настрої є в населення цих країн, — каже експерт.

А ось заблокувати контент доволі просто. Для аналізу допису в автоматичному режимі достатньо подати лише одну скаргу.

Тож твердження про те, що ніби чим більше скарг подали, то більша ймовірність, що контент блокується, — не відповідає дійсності.

Поруч з наступом на військовому фронті йде атака на психологічно-інформаційному. Читай, які пости не треба поширювати під час війни.

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