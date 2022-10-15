Снова скрыли твой пост о войне? Читай, как избежать блокировки в соцсетях и выйти из бана

С начала полномасштабной войны многие украинцы жалуются на то, что входящие в компанию Meta соцсети Facebook и Instagram ограничивают и скрывают их посты о военных преступлениях россиян.

Дело в том, что политика холдинга имеет табу на фото, видео и текст, которые могут вызвать у других пользователей дискомфорт.

Поэтому алгоритмы соцсетей автоматически блокируют “неприемлемый” контент. Если ты распространяешь фотографии с мертвыми телами или призывами убить конкретных людей, то рискуешь попасть “под санкции”.

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Эксперт по интернет-технологиям Максим Саваневский рассказал в эфире Украинского Радио, как обезопасить свои посты и выйти из бана в Facebook и Instagram.

Как избежать блокировки в соцсетях

В целом, нужно помнить, что правила сообщества Meta запрещают:

пропаганду ненависти и подстрекательства;

мошенничество;

запугивание и унижение;

изображение насилия и жестокость;

иллюстрацию сексуальной активности;

нарушение авторского права.

Поэтому в своих постах не стоит употреблять слова “русня”, “кацапы”, “москали”, “рашисты” и т.д. Это может быть расценено как ненависть к определенной национальности.

И тут не важен сам контекст сообщения. Ведь его анализируют алгоритмы, а не модераторы.

Также избегай фраз типа “надо уничтожить Россию/Кремль”, “убьем Путина/Шойгу/Лаврова”, “сожжем россиян” и т.д. Иначе есть очень высокая вероятность блокировки контента.

Если ты хочешь донести своей аудитории именно такое послание, то употребляй нейтральные синонимы, перефразируй свои слова или заменяй определенные буквы другими символами.

Что касается фото и видео, то прежде чем их опубликовать, проанализируй контент самостоятельно. Фрагменты, которые могут считаться “неприемлемыми”, размой с помощью видео- и фоторедакторов.

Как разблокировать свой аккаунт

Если пользователь регулярно нарушает стандарты соцсетей, то его аккаунт могут заблокировать. Восстановить его можно только путем подачи апелляции.

Пока что Meta не имеет официального представительства в Украине, поэтому другие методы коммуникации с компанией для украинцев отсутствуют.

Однако Саваневский объясняет, что в основном соцсети игнорируют апелляции, даже если они оправданы. И это отнюдь не зависит от статуса блогера или количества его подписчиков.

Кроме того, российские модераторы делают все возможное, чтобы блокировать посты украинцев. Это необходимо для того, чтобы информация о военных преступлениях РФ не распространялась в мире.

Это делается для того, чтобы пользователи на Западе не видели всех ужасов, происходящих в Украине.

Решение правительств западных стран по оказанию помощи Украине очень сильно зависит от того, какие настроения есть у населения этих стран, — говорит эксперт.

А вот заблокировать контент достаточно просто. Для анализа поста в автоматическом режиме достаточно подать только одну жалобу.

Поэтому утверждение о том, что чем больше жалоб подали, тем большая вероятность, что контент блокируется, — не соответствует действительности.

Наряду с наступлением на военном фронте идет атака на психологически-информационном. Читай, какие посты не следует распространять во время войны.

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