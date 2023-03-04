Путешествия и вдохновение

Блогерство, только наоборот? Что означает #deinfluenсing и способен ли этот тренд перевернуть мир рекламы

Елена Яковлева, редактор сайта 04 марта 2023, 21:30
Деінфлюенсинг - що означає #deinfluenсing та звідки виник цей тренд
Фото: Pexels

Больше новостей
Історія командира інженерно-саперної роти
Меня ведет в бой не ненависть, а любовь: история вегана и командира инженерно-саперной роты с позывным Инженер
Як працюють благодійні фонди під час війни в Україні
То, что не спросишь напрямую — откуда берут деньги фонды и имеют ли зарплату благотворители
Як працює єдиний в Україні банк рогівки в Дніпрі
Восстановить зрение после тяжелого ранения — возможно! Как работает единственный в Украине банк роговицы
Горячая линия поддержки
Они тоже плачут, и это нормально: горячая линия поддержки для мужчин
Смотреть больше

Материалы по теме

чому видаляють дописи про війну
Информационный вакуум соцсетей: почему удаляют посты о войне и как противодействовать российским ботам
Хештег Free the leopards: що це і як підтримати ініціативу
Сеть захватывает #freetheleopards: что это за хэштег и почему его необходимо поддержать
Бот у Telegram, який шукає Пункти Незламності: що відомо
Удобнее и быстрее — в Telegram создали бот, находящий Пункты несокрушимости
Як зберегти приватність дитини в інтернеті: прості поради
Использование интернета должно быть безопасным — как сохранить приватность ребенка в сети

Видео
0:02:55
Як працює єдиний в Україні банк рогівки в Дніпрі

Восстановить зрение после тяжелого ранения — возможно! Как работает единственный в Украине банк роговицы
0:03:30
землетруси в Одесі
Под угрозой как прибрежная зона, так и исторический центр: ожидать ли мощных землетрясений в Одессе
0:02:56
Творчество на фронте
Искусство ради победы! Удивительное творчество нацгвардейца из Николаева
0:03:58
Оборонці Бахмута про ситуацію на передовій
Каждый день отбивают по несколько вражеских штурмов — бойцы 30-й бригады о ситуации под Бахмутом
Карта бойових дій в Україні
Сбитый российский штурмовик и новые атаки на Бахмут: карта боевых действий в Украине 4 марта в режиме онлайн
0:02:33
банк крові
Смелая кровь: в Украине заработал первый банк, который может хранить кровь до 30 лет
0:03:14
Николаев новости
“Увидел руины — и речь отняло…” В Николаеве строители бесплатно чинят жилье местным
0:03:00
Приют для животных
“Выбросили собаку и уехали…” Как на Закарпатье заботятся о брошенных животных
0:04:09
Гонконг пожар
Масштабный пожар в Гонконге: пылал небоскреб, обломки падали прямо на людей
0:03:36
Як піхотинці прикривають оборонців Бахмута - сюжет з передової
Мешают россиянам перекидывать силы на Бахмут — как королевские пехотинцы прикрывают защитников с флангов
Больше видео
gsl,shrf askvsd yf
Читать дальше
О борьбе за права, сильных женщинах и любви: подборка фильмов на 8 марта

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь