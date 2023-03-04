Блогерство, только наоборот? Что означает #deinfluenсing и способен ли этот тренд перевернуть мир рекламы

Те, кто активно следит за блогерами в соцсетях, видимо, точно заметили, как часто инфлюэнсеры публикуют рекламу и всяческими способами пытаются поощрить своих читателей покупать те или иные продукты.

Однако товары, вокруг которых искусственно создали ажиотаж, не всегда бывают качественными и безопасными. Так что TikTok заполонил новый тренд — деинфлюенсинг.

Издание ELLE разобралось, что это за тенденция и может ли она изменить мир рекламы и блогинга.

Сейчас также смотрят

Что означает #deinfluenсing

Деинфлюэнсинг начался со скандала вокруг известного бьюти-блогера Микайлы Ногейры. В одном из своих видео она показала потрясающий эффект от туши одного из брендов, казавшийся совсем нереалистичным.

Позже оказалось, что женщина выдала накладные ресницы за результат от туши. Это, конечно, возмутило подписчиков блогера, ведь она обманула свою аудиторию и продемонстрировала неуважение к своим поклонникам.

Так и появился деинфлюенсинг — движение, призывающее людей не покупать распиаренные блогерами товары, критически относиться к рекламе и отказаться от чрезмерного потребления.

Если инфлюэнсеры показывают только плюсы рекламируемой продукции, то деинфлюэнсеры наоборот — выявляют недостатки и предупреждают людей о возможных негативных последствиях от пользования тем или иным товаром.

Ожидается, что аудитория будет делать меньше импульсивных покупок и больше взвешивать все “за” и “против” продуктов. Блогеры же более будут тщательнее относиться к рекламодателям, больше будут ценить своих подписчиков и будут с ними более откровенными.

Хотя тренд может изменить форму и подачу рекламы, полностью уничтожить ее не удастся. Сейчас ролики с хештегом #deinfluenсing набрали почти 300 млн просмотров и продолжают набирать популярность.

За весь период полномасштабного вторжения россиян украинцы неоднократно сталкивались с проблемой блокирования публикаций в соцсетях.

Узнай, почему удаляют посты о войне и как противодействовать российским ботам.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!