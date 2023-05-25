Звичайні вінницькі студенти підтримують ЗСУ дизайнерськими павербанками — як це виглядає

Вінницькі студенти-волонтери не лише роблять для наших армійців корисні та важливі на передовій технологічні розробки, а ще й уміють їх розважити. Так, у Вінницькому профільному коледжі поставили на потік виробництво сонячних зарядних станцій.

Удосконалений студентський винахід працює у багатьох частинах. І кожен подарунок має дизайнерське оформлення.

Півтори години — і сірий павербанк стає міні–картиною. На невеличкій коробці нанесені акрилом зображення мужніх українських захисників, пса Патрона та войовничого Тараса Шевченка. Так своєю творчістю намагається підтримати вояків на передовій студент Павло Гайсин. Його товариші паяють і начиняють станції, а він вигадує малюнки, які розважають вояків.

— Не знаю, як вони на це дивляться. Їм, мабуть, не до малюнків, але я сподіваюсь це піднімає їхній дух. Я відчуваю, що якийсь свій внесок в спільну справу для нашої країни роблю, — розповідає студент-першокурсник Павло Гайсин.

Першу портативну станцію у коледжі створили торік, то була розробка студента Олега Лепетана. Тепер її щоразу вдосконалюють, аби вояки “на нулі” могли зарядити потужну техніку, зокрема квадрокоптери та рації.

До своєї розробки уклали та цікаву інструкцію. Через QR-код вояки дізнаються, хто зробив цей пристрій і як ним користуватись.

Як і всім волонтерам, цим хлопцям і викладачам потрібна підтримка, бо усе начиння для портативних зарядних станцій вони купують самотужки. Виробництво однієї стає у вісім тисяч гривень. Отримали замовлення уже на десять. Але в будь-якому разі студенти не здаються і мають ще чимало і технічних, і художніх ідей.

Детальніше у репортажі Людмили Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про волонтерів з Вінниччини роблять для ЗСУ авто та мотоцикли.

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