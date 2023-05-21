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Те, що треба на передовій! Волонтери з Вінниччини роблять для ЗСУ авто та мотоцикли зі старого брухту

Людмила Цимбалюк 21 Травня 2023, 22:00

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