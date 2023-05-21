Те, що треба на передовій! Волонтери з Вінниччини роблять для ЗСУ авто та мотоцикли зі старого брухту

Поки одні крадуть і беруть хабарі, інші змінюють професії, аби допомагати військовим захищати країну. На Вінниччині підприємець та майстер спорту Олег Сайгак, який на позашляховиках перемагав на міжнародних змаганнях, взявся за ремонт та переобладнання машин під потреби захисників.

Байкер Руслан М’ясоїд теж активно працює для бійців — збирає по Україні вживані вітчизняні моторолери та перероблює на майже безшумні швидкісні мотоциклети.

25-та чи 30-та — відремонтовані автівки Олег уже навіть не рахує. Майстер спорту міжнародних змагань на позашляховиках уже понад рік волонтерить — вишукує по країні машини і власним коштом ремонтує їх для захисників.

А от байкер Руслан шукає через соціальні мережі мотоцикли. Колись міцні триколісні марки Дніпро неабияк допомагають бійцям. Мотоциклети, які він разом із товаришами перефарбовує, часто навіть не помітні ворогу. І хлопці просять швидку техніку.

Чи привезти БК, чи продукти, чи на другу точку змотатись. Мотоцикл маленький, ми його фарбуємо у піксель — не видно хлопців.

Навіть на передову їздять — троє сіли в мотоцикл, залишили в кущах, відстрілялись, сіли на мотоцикл і назад змотались, — розповідає Руслан.

Байкерська спільнота передала на передову понад 30 модернізованих триколісних. Руслан переконаний, у гаражах і сараях українців стоїть іще чимало мотоциклів, які будуть вкрай корисні нашим захисникам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як професійний хореограф перепрофілювався на інженера для потреб ЗСУ.

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